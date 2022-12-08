Конгресс США признал закон об однополых браках на федеральном уровне, чтобы защитить его от Верховного суда

24 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Законопроект "Об уважении брака" гарантирует право на однополые и межрасовые браки на федеральном уровне

Вслед за Сенатом США Палата представителей Конгресса страны тоже проголосовала за знаковый закон о признании однополых браков на федеральном уровне. Теперь документ отправляется на подпись к президенту Джо Байдену, который уже высказывался в его поддержку.

Закон был написан демократами с целью предотвратить возможную отмену права на однополые браки консервативными судьями Верховного суда - по тому же сценарию, как они летом отменили повсеместное право на аборты.

Тот факт, что федеральный закон одобрили, в том числе и республиканцы, демонстрирует, насколько приемлемыми в американском обществе стали однополые браки по сравнению с 1996 годом, когда был подписан предыдущий закон о браке, характеризовавший его как союз мужчины и женщины.

За новый закон "Об уважении брака" отдали голоса 258 конгрессменов, в числе которых были все избранные демократы и 39 республиканцев. Против проголосовали 169 республиканцев.

Закон "Об уважении брака" стал одним из последних законодательных актов, подготовленных демократами для рассмотрения в конгрессе в самое ближайшее время, до того как там изменится баланс сил.

В Палате представителей пока сохраняют большинство демократы, но на ноябрьских промежуточных выборах с небольшим перевесом победили республиканцы, и в этом новом составе Палата соберется уже в январе.

В Сенате нового созыва большинство в один голос будет у демократов после того, как Рафаэль Уорнок победил на этой неделе во втором туре выборов сенатора штата Джорджии.

Право на однополые браки в США

Право на заключение брака однополыми парами было установлено в США на федеральном уровне в 2015 году решением Верховного суда по делу "Обергефелл против Ходжеса".

Но состав суда с тех пор изменился. Шесть из нынешних девяти судей, являющихся его пожизненными членами, были назначены президентами-республиканцами, причем как минимум пять из них имеют репутацию глубоко убежденных консерваторов.

Летом этого года консервативное большинство в Верховном суде ясно дало понять, что оно готово пересматривать давно установленные прецеденты, отменив решение по делу "Роу против Уэйда", а вместе с ним и конституционное право на аборты (теперь разрешать или запрещать аборты является прерогативой каждого конкретного штата).

Это породило опасения, что следом очередь дойдет и до однополых браков, тем более что на это намекал в своем особом мнении один из консервативных судей Кларенс Томас.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Право на заключение брака однополыми парами было установлено в 2015 году решением Верховного суда, но с тех пор его состав изменился

Именно тогда демократы в Конгрессе подготовили законопроект, гарантирующий право на однополые браки на федеральном уровне.

В конце ноября этот закон одобрил Сенат, где на тот момент заседали 50 демократов и 50 республиканцев. Из них в поддержку законопроекта проголосовал 61 человек: 49 демократов (один сенатор-демократ отсутствовал) и 12 республиканцев. 36 законодателей (все республиканцы) голосовали против.

Президент Джо Байден дал понять, что в случае одобрения Палатой представителей он охотно подпишет закон.

"Соединенные Штаты на грани переутверждения фундаментальной истины: любовь - это любовь и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят, - говорится в заявлении президента. - Для миллионов американцев этот законодательный акт гарантирует права и защиту, на которую имеют право ЛГБТКИ+ и межрасовые пары и их дети".

Предыдущая версия закона

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Закон "Об уважении брака" отменяет федеральный закон "О защите брака", принятый в 1990-е годы и отказывающий однополым парам в любых федеральных льготах. Он также запрещает штатам отказываться признавать браки, в том числе однополые, заключенные в других штатах.

Для того чтобы привлечь на свою сторону достаточное количество республиканцев, авторам закона пришлось пойти на некоторые уступки. Так, религиозным организациям гарантируется право отказывать в любых услугах, связанных с заключением однополых браков, если это противоречит их убеждениям. Кроме того, в закон внесена поправка, согласно которой федеральное правительство не обязано и не уполномочено признавать полигамные браки, сообщает New York Times.

По опросу Gallup, проведенному в мае этого года, 71% американцев поддерживает однополые браки; за них выступает больше половины респондентов в большинстве демографических категорий, причем как среди демократов, так и среди республиканцев. По данным Бюро переписи США, 568 тысяч однополых пар в стране живут в официальном браке.