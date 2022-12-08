Конгресс США признал закон об однополых браках на федеральном уровне, чтобы защитить его от Верховного суда
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Вслед за Сенатом США Палата представителей Конгресса страны тоже проголосовала за знаковый закон о признании однополых браков на федеральном уровне. Теперь документ отправляется на подпись к президенту Джо Байдену, который уже высказывался в его поддержку.
Закон был написан демократами с целью предотвратить возможную отмену права на однополые браки консервативными судьями Верховного суда - по тому же сценарию, как они летом отменили повсеместное право на аборты.
Тот факт, что федеральный закон одобрили, в том числе и республиканцы, демонстрирует, насколько приемлемыми в американском обществе стали однополые браки по сравнению с 1996 годом, когда был подписан предыдущий закон о браке, характеризовавший его как союз мужчины и женщины.
За новый закон "Об уважении брака" отдали голоса 258 конгрессменов, в числе которых были все избранные демократы и 39 республиканцев. Против проголосовали 169 республиканцев.
Закон "Об уважении брака" стал одним из последних законодательных актов, подготовленных демократами для рассмотрения в конгрессе в самое ближайшее время, до того как там изменится баланс сил.
В Палате представителей пока сохраняют большинство демократы, но на ноябрьских промежуточных выборах с небольшим перевесом победили республиканцы, и в этом новом составе Палата соберется уже в январе.
В Сенате нового созыва большинство в один голос будет у демократов после того, как Рафаэль Уорнок победил на этой неделе во втором туре выборов сенатора штата Джорджии.
Право на однополые браки в США
Право на заключение брака однополыми парами было установлено в США на федеральном уровне в 2015 году решением Верховного суда по делу "Обергефелл против Ходжеса".
Но состав суда с тех пор изменился. Шесть из нынешних девяти судей, являющихся его пожизненными членами, были назначены президентами-республиканцами, причем как минимум пять из них имеют репутацию глубоко убежденных консерваторов.
Летом этого года консервативное большинство в Верховном суде ясно дало понять, что оно готово пересматривать давно установленные прецеденты, отменив решение по делу "Роу против Уэйда", а вместе с ним и конституционное право на аборты (теперь разрешать или запрещать аборты является прерогативой каждого конкретного штата).
Это породило опасения, что следом очередь дойдет и до однополых браков, тем более что на это намекал в своем особом мнении один из консервативных судей Кларенс Томас.
Именно тогда демократы в Конгрессе подготовили законопроект, гарантирующий право на однополые браки на федеральном уровне.
В конце ноября этот закон одобрил Сенат, где на тот момент заседали 50 демократов и 50 республиканцев. Из них в поддержку законопроекта проголосовал 61 человек: 49 демократов (один сенатор-демократ отсутствовал) и 12 республиканцев. 36 законодателей (все республиканцы) голосовали против.
Президент Джо Байден дал понять, что в случае одобрения Палатой представителей он охотно подпишет закон.
"Соединенные Штаты на грани переутверждения фундаментальной истины: любовь - это любовь и американцы должны иметь право вступать в брак с тем человеком, которого они любят, - говорится в заявлении президента. - Для миллионов американцев этот законодательный акт гарантирует права и защиту, на которую имеют право ЛГБТКИ+ и межрасовые пары и их дети".
Предыдущая версия закона
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Конец истории Подкаст
Закон "Об уважении брака" отменяет федеральный закон "О защите брака", принятый в 1990-е годы и отказывающий однополым парам в любых федеральных льготах. Он также запрещает штатам отказываться признавать браки, в том числе однополые, заключенные в других штатах.
Для того чтобы привлечь на свою сторону достаточное количество республиканцев, авторам закона пришлось пойти на некоторые уступки. Так, религиозным организациям гарантируется право отказывать в любых услугах, связанных с заключением однополых браков, если это противоречит их убеждениям. Кроме того, в закон внесена поправка, согласно которой федеральное правительство не обязано и не уполномочено признавать полигамные браки, сообщает New York Times.
По опросу Gallup, проведенному в мае этого года, 71% американцев поддерживает однополые браки; за них выступает больше половины респондентов в большинстве демографических категорий, причем как среди демократов, так и среди республиканцев. По данным Бюро переписи США, 568 тысяч однополых пар в стране живут в официальном браке.
При этом чуть более 25 лет назад, когда принимался предыдущий закон "О защите брака", более двух третей респондентов опроса Gallup заявляли, что браки однополых пар не должны признаваться законом в США.