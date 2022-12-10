“Мне не придется стрелять в людей”. Мобилизованному пацифисту Березину нашли применение без оружия в тыловой части

44 минуты назад

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Автор фото, Никифор Иванов Подпись к фото, Кирилл Березин (слева) с адвокатом Никифором Ивановым

Мобилизованного пацифиста из Петербурга Кирилла Березина, которого после бегства из полевого лагеря повторно собирались отправить на фронт, перевели в тыловую часть под Лугой Ленинградской области. Солдат будет там служить водителем-механиком.

По мнению его адвоката, новое место службы фактически можно считать альтернативной гражданской службой, которой не смог добиться в суде Березин. Защитник считает, что согласие командира части в Луге принять "проблемного человека" спасло Березину жизнь.

"Я наконец добрался до Петербурга, чувствую себя нормально", - рассказал Би-би-си Кирилл Березин.

12 декабря он должен явиться в воинскую часть под Лугой, которая занимается ремонтом военной техники. Командование в Ленинградской области согласилось на его перевод в эту часть на должность водителя-механика из 138-й мотострелковой бригады в Каменке, куда его мобилизовали в сентябре.

В военкомат он пришел по повестке, чтобы заявить о замене ему военной службы на альтернативную гражданскую (АГС). Но 27-летнего сироту отправили из Каменки под Белгород, где начальник штаба Смердов, по его словам, угрожал ему физической расправой за отказ брать в руки оружие и обещал насильно отправить в зону боевых действий. Тогда Кирилл поймал такси и уехал домой.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Как мобилизованный петербуржец пытается перевестись на альтернативную службу

Березина вернули в Каменку 29 ноября вместе с двумя другими мобилизованными петербуржцами. Все трое в разные дни октября сбежали в Петербург из приграничного с Украиной полевого лагеря той же части и явились с повинной в Следственный комитет - по закону уголовное преследование за оставление части на срок менее двух суток не предусмотрено.

Кирилл во время проверки добивался в суде замены ему военной службы на альтернативную (АГС) и жаловался на угрозы со стороны начальника штаба из-за его отказа брать в руки оружие. Его сослуживцы, по словам Кирилла, сбежали из части из-за плохой подготовки мобилизованных. Следственный комитет признал мобилизацию всех троих законной, а суд апелляционной инстанции 29 ноября отказал Кириллу и в праве на АГС.

В тот же день военная полиция отправила всех троих обратно в Каменку. "Я ничего не сделал плохого, чтобы оказаться между смертью и тюрьмой. Не знаю, что мне делать сейчас", - говорил Би-би-си Кирилл перед отъездом.

Компромиссное решение нашлось благодаря командованию воинской части под Лугой и огласке в СМИ, которая помогла оградить Березина от новых репрессивных действий, рассказал Би-би-си его адвокат Никифор Иванов.

"Мы очень благодарны, что нашлись командиры, которые решились принять такого проблемного человека. Это означает, что в армии есть адекватные офицеры, которые не безразличны к убеждениям человека, готовы пойти ему навстречу и найти ему применение без оружия", - отметил защитник. По его мнению, хотя де-юре Кириллу предстоит обычная служба, но де-факто это АГС.

"В любом случае, это спасло ему жизнь", - подчеркнул адвокат.

Возвращение в Каменку

"Мы приехали, у нас забрали смартфоны и вернули только перед отъездом", - рассказывает Кирилл о возвращении в Каменку. В части на тот момент находились добровольцы и раненые контрактники. Мобилизованным беглецам сказали, что их отправят обратно в полевой лагерь.

Автор фото, Marina Tsyganova Подпись к фото, Незадолго до отправки из Каменки подруга Кирилла Марина Цыганова успела купить и привезла ему в часть нужную экипировку

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Никаких правовых препятствий к этому уже не оставалось, но адвокат Иванов предпринял еще одну попытку спасти подзащитного: он приехал в Каменку и уговорил командование отложить отправку Кирилла на время рассмотрения вопроса о его переводе в другую воинскую часть. Такая часть к этому моменту нашлась - именно в ней Кирилл восемь лет назад проходил срочную службу. Уже тогда, как он рассказывал Би-би-си, он понял, что не сможет ни при каких обстоятельствах брать в руки оружие, чтобы убивать людей.

Кирилл говорит, что служил по призыву в Луге Ленинградской области, и после службы изредка звонил своему командиру, поздравлял с днем рождения. Но позже даже потерял номер его телефона - так что пришлось искать его в соцсетях. Командир части, узнав историю Березина, согласился снова принять его на службу. "Спасибо ему большое - мне очень повезло", - признается Кирилл.

Двух других сбежавших мобилизованных отправили обратно в лагерь. "Они уже не сопротивлялись, - говорит Кирилл. - А мне сказали, что меня переводят, и я могу даже на построение не ходить. Все это время сидел в казарме или ходил в столовую".

Адвокат Иванов говорит, что командир части, c которым Кирилл связался еще до суда, сразу пообещал попробовать ему помочь и найти "применение без оружия". Военно-учетная специальность Кирилла востребована в этой части, и сам солдат во время срочной службы был у них на хорошем счету, говорит адвокат. В Каменке после огласки истории Кирилла тоже были не прочь от него избавиться, но на согласование с вышестоящим командованием ушло 10 дней - в итоге после ежедневных звонков туда адвоката и подруги Кирилла Марины Цыгановой согласование было получено.

Риск оказаться в зоне боевых действий у Кирилла, по его словам, теперь "намного меньше": часть под Лугой была тыловой, она занимается ремонтом техники. Березин надеется, что заставлять стрелять его не будут, найдут ему "другое применение". О том, что ситуация с отправкой на фронт все же может повториться и в той части, он пока не думает: "Раccчитываю на лучшее".