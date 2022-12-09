Японский миллиардер Юсаку Маэдзава рассказал, кого возьмет в полет к Луне. Среди восьми добровольцев - диджей и звезда K-pop

32 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Юсаку Маэдзава в 2021 году летал на Международную космическую станцию на российском "Союзе"

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава назвал имена восьми счастливчиков, которых он бесплатно возьмет с собой в путешествие к Луне на космическом корабле "Старшип" компании SpaceX Илона Маска, который должен состояться в следующем году.

47-летний Маэдзава, который в качестве туриста в 2021 году слетал на Международную космическую станцию на российском "Союзе", надеется вернуться в космос и отправиться на орбиту Луны в рамках проекта под названием dearMoon ("Дорогая Луна"). Полет должен продлиться около недели, посадка на спутник Земли в его программу не входит.

Японский бизнесмен, основавший интернет-магазина одежды Zozo, выкупил все места на первом "Старшипе", который должен отправиться к Луне в течение 2023 года.

В марте 2021 года Маэдзава объявил прием заявок на восемь "билетов" на Луну, а теперь назвал имена тех, кого он счел достойными их получить.

В состав лунного экипажа, кроме самого японского бизнесмена, вошли:

Стив Аоки -диджей и продюсер (CША);

-диджей и продюсер (CША); Тим Додд -звезда YouTube, автор блога о космосе Everyday Astronaut (США);

-звезда YouTube, автор блога о космосе Everyday Astronaut (США); Йеми Акинеми Деле (Yemi AD) - хореограф, исполнитель, художник (Чехия);

(Yemi AD) - хореограф, исполнитель, художник (Чехия); Рианон Адам - фотограф (Ирландия) ( единственная женщина в основном составе экипажа );

- фотограф (Ирландия) ( ); Карим Илия - фотограф (Великобритания);

- фотограф (Великобритания); Брэндлн Холл - кинорежиссер (США);

- кинорежиссер (США); Дев Джоши - киноактер (Индия);

- киноактер (Индия); Чхве Сын Хён (T.O.P.) - звезда K-Pop (Южная Корея)

Есть также двое запасных, которые займут место на корабле, если кто-то из членов основного экипажа не сможет отправиться в полет: это американская сноубордер Кейтлин Фаррингдон и японская танцовщица Мию.

Когда "Старшип" полетит к звездам?

Хотя первый полет "Старшипа" к Луне запланирован на 2023 год, этот корабль пока успешно поднимался только на высоту около 10 километров и на орбиту не выходил. Его главная особенность не только в способности взлетать и приземляться в вертикальном положении (подобно носителям "Фалкон-9", выводящим в космос корабли "Драгон"), но и в том, что он станет самой мощной ракетой в истории.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Графика: так может выглядеть посадка человека на Луну

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Илон Маск обещает, что "Старшип" совершит первый тестовый полет в космос уже в этом году, однако его дата пока не названа.

О том, какую сумму Маэдзава заплатил за полет к Луне, не сообщается, однако известно что туристический визит на МКС на 12 дней стоил ему 10 млрд йен (73 млн долларов по сегодняшнему курсу).

Люди не приближались к Луне с декабря 1972 года, когда состоялся последний полет программы НАСА "Аполлон". Но поверхности спутника Земли побывали в общей сложности 12 человек.

Маэдзава известен также как коллекционер искусства. Forbes оценивает его состояние в 2 млрд долларов.

Маэдзава никогда не был женат, но имеет троих детей от разных женщин. Ранее он сообщил, что собирается провести конкурс среди девушек за право стать его подругой и полететь с ним к Луне, но потом отказался от этого намерения.

Американское космическое агентство НАСА проявляет большой интерес к проекту "Старшип", поскольку именно SpaceX получила право разрабатывать корабли для доставки астронавтов на Луну, что планируется осуществить уже до конца нынешнего десятилетия.

В будущем компания Илона Маска также намерена отправлять миссии на Марс и надеется, что "Старшип" сможет взять на борт для межпланетных перелетов до 100 человек.

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