Под Москвой загорелся торговый комплекс "Мега Химки". Площадь пожара составляет 7 тыс. кв. метров

9 декабря 2022, 04:19 GMT Обновлено 11 минут назад

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Автор фото, МЧС России

В ночь на пятницу начался сильный пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе, около границы Москвы и Московской области.

Региональное управление МЧС сообщает, что площадь пожара составляет 7 тыс. квадратных метров, ему присвоена четвертая категория сложности, одна из самых высоких.

Представитель МЧС сказал Интерфаксу, что загорелась кровля гипермаркета "OBI". По предварительным данным, пострадавших нет, сообщает агентство. Сотрудники экстренных служб сказали агентству ТАСС, что в "OBI" произошел взрыв, после которого началось обрушение конструкций.

МЧС намерено привлечь к тушению пожара авиацию. На помощь экстренным службам прибывают пожарные из Москвы.

На видео, которые публикуются в телеграм-каналах, видно зарево и столб дыма над торговым центром. Кроме того, слышны и видны достаточно мощные взрывы.

О причинах пожара пока не сообщается.

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