В Гондурасе легализовали "утреннюю таблетку" для предотвращения беременности. Но только после изнасилований

Мега Мохан, Юсеф Элдин и Ана Паола Авила

Проект Би-би-си “100 женщин”, Гондурас

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая женщина - президент Гондураса обещала ослабить ограничения, связанные с репродуктивными правами женщин. Теперь многие ее бывшие сторонники говорят, что их предали

Первая женщина-президент Гондураса Ксиомара Кастро год назад победила на выборах, обещая изменить жесткие ограничения, которые касаются репродуктивных прав женщин, в течение первых 100 дней в офисе. И вот, ровно год спустя, в Гондурасе легализованы так называемые "утренние таблетки" - контрацептив, который женщина принимает после секса, чтобы предотвратить беременность.

Правда, только в случаях изнасилований.

В Тегусигальпе, столице Гондураса, где самые строгие репродуктивные правила для женщин в мире, мы встречаемся с 25-летней Лорой, которая на втором месяце беременности и не готова иметь ребенка.

"Два месяца назад я провела вечер не дома и встретила кое-кого. Я была неосторожна и забеременела, - говорит девушка, сморщившись. - Для меня это тяжело, я живу одна, и поддерживать меня некому".

"Утренние таблетки" были запрещены в стране в 2009 году, за аборт можно угодить в тюрьму на шесть лет, даже в случаях изнасилований и инцеста.

Но Лора услышала, что прервать беременность можно с помощью рецептурных таблеток от рака желудка - при вагинальном введении они вызывают сильное кровотечение стенки матки и выкидыш. Теперь девушка собирается купить эти таблетки через торговца наркотиками по имени Хосе, который, по ее словам, хорошо известен людям ее возраста в Тегусигальпе.

Подпись к фото, Лора (справа) знает, что нелегальные таблетки для аборта влекут за собой серьезные риски для здоровья

Вечером мы идем вместе с Хосе в аптеку, чтобы забрать лекарства для очередного клиента. Запах его одеколона заполняет машину. Хосе говорит, что рецепты выписывает его бывшая девушка, которая работает в больнице.

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Хосе выставляет цену в зависимости от финансовых возможностей клиента - самая дорогая сделка у него была на 7000 гондурасских лемпир (около $280), но Хосе, бывало, снижал цену и до 1500 лемпир. Он говорит, что поток клиентов у него постоянный.

"Студентки, девушки, которые только начинают половую жизнь, зрелые и пожилые мамы, женщины, забеременевшие после интрижки, - рассказывает о клиентах Хосе, среди которых называет и несколько имен высокопоставленных персон. - В основном это женщины. Мужчины часто не берут на себя ответственность".

Хосе говорит, что он также продает противозачаточные таблетки, но покупателей на них гораздо меньше. По его словам, в Тегусигальпе есть аптека, которая хорошо известна тем, что продает таблетки нелегально, и мы подтверждаем это, отправляясь туда и покупая их за 230 лемпир (около $9).

В прошлом году рабочая группа ООН подсчитала, что в Гондурасе ежегодно производится от 51 до 82 тысяч небезопасных абортов.

Хосе признает, что его бизнес незаконный и у него нет медицинской подготовки, однако считает, что оказывает услугу, его клиенты ему доверяют. Иногда, говорит, даже просят вставить таблетки - нужно выпить две таблетки орально и две ввести вагинально, и женщины предпочитают, чтобы кто-то знал, как именно это делать, и просят его об одолжении.

Он также поставляет клиенткам соли для регидратации, чтобы помочь восстановиться после кровотечения.

Подпись к фото, Хосе признает, что у него нет медицинского образования

В госпиталь Escuela in Tegucigalpа, крупнейшую больницу Гондураса, часто привозят женщин с осложнениями после подпольных абортов от таблеток, которые им продает Хосе и другие торговцы с черного рынка.

Каждую неделю здесь проходят лечение около 60 женщин после потери беременности, вызванной либо искусственным абортом, либо выкидышем - в больнице не ведется отдельный учет.

Сюда же приходят много 15-17-летних девушек, чтобы сделать тесты на беременность. В Гондурасе самый высокий показатель беременностей среди подростков в Центральной Америке, почти вдвое превышающий средний показатель по миру, согласно данным ООН от 2020 года.

Врачи признаются, их это очень удручает, поскольку они никак не могут помочь женщинам с нежелательной беременностью, даже если беременность угрожает здоровью матери.

Джинна Росалес из группы поддержки молодежи "Действие молодых" считает, что причиной многих таких беременностей, а иногда и рискованных абортов - является плохое половое образование и распространенность гендерного насилия.

"Если женщина делает аборт в Гондурасе, это не ее вина, это вина государства, потому что оно не дает возможностей для предотвращения таких ситуаций", - говорит она.

Росалес, по ее словам, понимает, что в стране, где 43% жителей считают себя евангельскими христианами, а 38% - католиками, есть серьезная оппозиция абортам. Но противозачаточные таблетки, принятые Всемирной организацией здравоохранения в качестве формы контрацепции, по ее мнению, должны вызывать меньше споров.

Молодые активисты из онлайн-группы Generation Celeste, которая описывает себя как движение "За жизнь, за семью, за свободу Гондураса", не согласны с этим.

Хорхе, которого мы встречаем в кафе вместе с его коллегой Альмой, уверен, что "утренняя таблетка" - это по сути ранний аборт, поскольку действует тремя способами, из которых два - противозачаточные, а третий предотвращает имплантацию уже оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки.

"Аборты - это не право, добавляет Альма. - Это противоречит самому важному фундаментальному праву - праву на жизнь".

Подпись к фото, Доктор Хосе Мануэль Матеу: "Те, кто безответственно занимается сексом, пусть пожинают последствия"

В ноябре 2021 года в Гондурасе прошли первые демократические выборы после военного переворота в 2009 году. Победила на них Ксиомара Кастро, которая стала первой женщиной-президентом Гондураса, пообещав узаконить аборты в некоторых случаях, включая изнасилование и угрозу жизни матери.

А также сделать противозачаточные таблетки легально доступными для всех женщин.

Она обещала сделать это в течение 100 дней после вступления в должность в январе этого года.

Но группы по защите прав женщин сообщили Би-би-си, что хотя их и приглашали на переговоры с президентом, пока не было никаких признаков изменений в законах об абортах.

Обещанное изменение по поводу "утренних таблеток" тоже не исполнено.

6 декабря Министерство здравоохранения Гондураса объявило, что впервые после переворота 2009 года эти таблетки снова станут легальными, но только в случаях изнасилования, и назначать их должен врач в больнице.

Тесс Хьюитт из организации "Врачи без границ" в Гондурасе тем не менее назвала это "важным шагом в обеспечении доступности жизненно важной и неотложной помощи для тысяч женщин в Гондурасе", но добавила, что нельзя ограничиваться только жертвами сексуального насилия.

"Следующие немедленные шаги должны заключаться в том, чтобы обеспечить доступность таблеток экстренной контрацепции для всех, кто в них нуждается", - добавила Хьюитт.

Президент Ксиомара Кастро отказалась от интервью Би-би-си, но министр здравоохранения ее правительства, доктор Хосе Мануэль Матеу согласился поговорить с нами.

"Мы не собираемся продвигать "утреннюю таблетку" в качестве контрацепции, чтобы избежать сексуального разврата, - заявил он. - Я использую точные слова. Мы разрешим "утреннюю таблетку" только для жертв изнасилования. Те, кто безответственно занимается сексом, пусть пожинают последствия".

Такие женщины, как Лора, которая забеременела в результате секса по обоюдному согласию, но с трудом могла бы одна заботиться о ребенке, на "утреннюю таблетку" не имеют права.

Она говорит, что понимает риски от принятия таблетки, купленной у Хосе.

"Говорят, что (незаконный) аборт в три раза болезненнее, чем нормальные роды, - говорит девушка с дрожью. - Я не могу быть уверена, что не умру, но у меня нет другого выхода. Я знаю, что аборт незаконен, но если у меня есть возможность, я ей воспользуюсь".