Во Франции молодежь сможет получать бесплатные презервативы. С чем это связано?

час назад

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Молодые французы в возрасте от 18 до 25 лет с января смогут бесплатно получать в аптеках презервативы.

Эта мера вводится в связи с тем, что в период с 2020 по 2021 число случаев заражения венерическими заболеваниями во Франции возросло на 30%.

Объявляя о нововведении, Эммануэль Макрон назвал его "маленькой превентивной революцией".

"С этим предметом дела у нас обстоят не слишком хорошо, - признался президент Франции, коснувшись вопроса сексуального образования. - Реальность очень сильно отличается от теории. И тут нам нужно куда лучше учить самих учителей".

Бесплатная раздача презервативов - лишь часть более широкой кампании французского минздрава по борьбе с венерическими заболеваниями и улучшения доступа населения к противозачаточным средствам.

Еще в 2018 году власти ввели практику возмещения стоимости презервативов, купленных в аптеках по рецептам врачей или клиник семейного планирования.

В начале нынешнего года правительство постановило бесплатно выдавать контрацептивы всем желающим женщинам в возрасте до 26 лет, чем не преминули воспользоваться миллионы француженок. (Ранее бесплатно получать противозачаточные средства могли девушки в возрасте до 18 лет).

Шотландия позаботилась о женщинах

Первопроходцем в бесплатной раздаче средств интимной гигиены в целях сохранения здоровья стала Шотландия, принявшая в 2020 году закон о бесплатном обеспечении женщин, нуждающихся в помощи, прокладками и тампонами.

В законе, за который депутаты шотландского парламента проголосовали единогласно, говорится, что местные власти должны найти способ сделать так, чтобы любая жительница страны в случае необходимости смогла "без трудностей и не теряя чувства собственного достоинства" получить бесплатно прокладки, тампоны или другие существующие средства женской гигиены.