Хорватия обыграла Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022

41 минуту назад

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Автор фото, Reuters

На чемпионате мира по футболу в Катаре завершился первый четвертьфинальный матч - между сборными Бразилии и Хорватии. Хорватская сборная по пенальти (4-2) обыграла бразильцев, считавшихся фаворитами турнира.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, дополнительное время - со счетом 1:1.

Голы забили бразилец Неймар на 100-й минуте и хорват Бруно Петкович на 117-й. В серии пенальти сборная Хорватии победила со счетом 4:2.

Комментаторы отмечают, что Хорватия в прошлом почти всегда выигрывала по пенальти, когда до них доходило дело - в последний раз в крупном чемпионате они проиграли по пенальти в 2008 году, а с тех пор четыре раза подряд выиграли, в последний раз - на этом чемпионате в матче против сборной Японии.

Автор фото, Alex Grimm/Getty Images

Автор фото, PA Media

Нападающий Бразилии Неймар, забивший в этом матче свой 77-й гол в составе бразильской сборной, после окончания игры не мог сдержать слез. Нападающий Энтони, который, в отличие от Неймара, бил по воротам в ходе серии пенальти, сел на газон и тоже разрыдался.

Сборная Бразилии четвертый раз за последние пять чемпионатов мира покинула турнир на стадии четвертьфинала.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Reuters