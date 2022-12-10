ЧМ-2022: сборная Марокко обыграла Португалию 1-0 и вышла в полуфинал

10 декабря 2022, 17:05 GMT Обновлено 48 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Завершился первый из двух воскресных четвертфинальных матчей чемпионата мира по футболу в Катаре. Сборная Марокко сенсационно обыграла Португалию со счетом 1-0 и вышла в полуфинал ЧМ.

Комментаторы называют победу марокканской сборной исторической - сегодня она стала первой африканской или арабской командой, прошедшей в полуфинал чемпионата мира.

Победа Марокко вывала ажиотаж на поле. Криштиану Роналду, лучший бомбардир сборной Португалии, многократный обладатель "Золотого мяча", для которого этот чемпионат, вероятно, был последним в карьере, упал на колени и заплакал.

Автор фото, Reuters

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Марокко качает своего тренера Валида Реграги

Весь первый тайм сборная Португалии атаковала, но открыла счет неожиданно сборная Марокко - забил Юссеф Эн-Несири с передачи Яхьи Аттият-Аллаха на 42-й минуте.

Марокканцам удалось удержать лидерство до конца первого тайма и во втором тайме, после выхода на поле Криштиану Роналду. При этом по владению мячом сборная Португалии серьезно опережала соперников (61% на 24% к середине второго тайма и 67% на 23% в первом).

Эффективно играл вратарь Марокко Яссин Боно, на первой минуте овертайма остановивший удар Роналду с линии штрафной. На третьей минуте команда лишилась Валида Хеддиры, получившего красную карточку, и играла в составе 10 футболистов.