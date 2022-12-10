"Путину нужна Украина как зависимая диктатура". В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

9 минут назад

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Автор фото, Rune Hellestad/Getty News Подпись к фото, Слева направо: супруга Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский, глава "Центра гражданских свобод" Александра Матвийчук

В субботу в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира и традиционный банкет в честь лауреатов.

Премию 2022 года получили украинский "Центр гражданских свобод", российская правозащитное общество "Мемориал" (ликвидированный зимой 2022 года по запросу Генпрокуратуры России) и председатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, находящийся в СИЗО и признанный международными инстанциями политзаключенным.

Вместо него на церемонию в Осло приехала его жена Наталья Пинчук.

Лауреаты были объявлены 7 октября Норвежским нобелевским комитетом.

Объявляя тогда победителей, председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что лауреаты проявили себя "выдающимися поборниками прав человека, демократии и мирного сосуществования" в Беларуси, России и Украине.

Самые яркие цитаты лауреатов

"Агрессивные войны памяти против своих соседей"

Председатель правления "Мемориала" Ян Рачинский в своем выступлении рассказал о том, как после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные "войны памяти" против своих соседей.

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Ради своих политических интересов новая власть уничтожала историческую правду, сказал он.

"Кончилось тем, что борьба с "национализмом" и "бандеровщиной" стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины", - заявил Рачинский.

"Мемориал" был создан в 1987 году единомышленниками, которые хотели увековечить память жертв политических репрессий советской эпохи. Члены движения занимались сбором подписей для создания памятника и мемориального комплекса жертвам репрессий, проводили уличные демонстрации, выставки и научные семинары по теме государственного террора. Первым председателем совета "Мемориала" стал академик, лауреат Нобелевской премии мира Андрей Сахаров.

"Беларусь, где не слышан голос угнетенного народа"

Супруга находящегося в СИЗО Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, выступая на церемонии, напомнила о необходимости бороться с "интернациональным диктатором", имея в виду президента России.

"Я точно знаю, какая Украина устроила бы Россию и Путина - зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин", - сказала Пинчук.

Алесь Беляцкий основал правозащитный центр "Весна" в 1996 году. В 2011 году он был осужден по обвинению в уклонению от уплаты налогов, которое международные правозащитные организации сочли безосновательным и политически мотивированным, его освободили в 2014 году. Летом 2021 года правозащитника снова арестовали в связи с массовыми акциями протеста после президентских выборов 2020 года. С тех пор он остается за решеткой.

"Трибунал для Путина, Лукашенко и других военных преступников"

Украинский "Центр гражданских свобод" на церемонии награждения представляла его руководительница Александра Матвийчук.

"Мы рассматриваем эту премию как признание усилий украинского народа, который мужественно противостоял попыткам разрушить мирное развитие Европы, а также важности работы, которую проделывают правозащитники для предотвращения угрозы войны во всем мире, - сказала Матвийчук. - Мы должны создать международный трибунал и привлечь к ответственности Путина, Лукашенко и других военных преступников. Да, это смелый шаг. Но мы должны доказать, что верховенство закона действительно работает, а правосудие существует, даже если они запаздывают".

Украинский Центр гражданских свобод был основан в 2007 году с целью защиты прав человека и утверждения демократии в Украине. Эта организация играла важную роль в укреплении украинского гражданского общества и в давлении на власть, чтобы сделать Украину полноценной демократией, сказано в заявлении Нобелевского комитета.

Автор фото, Rune Hellestad/Getty Images Подпись к фото, На церемонии присутствовали монархи Норвегии: король Харальд и корлева Соня, а также кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит

Украина негативно отреагировала на то, что украинские правозащитники попали в одну номинацию с российскими и белорусскими.

С резкой критикой решения Нобелевского комитета выступил сразу после оглашения имен лауреатов советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.