Трех женщин застрелили в кафе в Риме, погибла подруга премьер-министра Италии

12 минут назад

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Автор фото, Giorgia Meloni/Facebook Подпись к фото, Джорджа Мелони (слева) опубликовала свою фотографию с Николеттой Голисано

Три женщины, включая подругу нового премьер-министра Италии Джорджи Мелони, погибли в результате стрельбы в кафе в римском районе Фидене. Еще четыре человека получили ранения.

В тот момент в кафе собрались члены совета жильцов многоквартирного дома.

Мэр Рима Роберто Гуалтьери назвал стрельбу "серьезным эпизодом насилия", в связи с которым городское правительство проведет экстренное совещание.

Подозреваемый, которому 57 лет, находится под стражей. По сообщениям, у него были разногласия с некоторыми членами правления совета.

Как сообщает газета La Repubblica, вице-президент комитета Лучана Чиорба в момент стрельбы находилась в кафе.

По ее словам, стрелявший вошел в кафе, крикнул "Я вас всех убью!" и открыл стрельбу. Другим посетителям удалось обезоружить и скрутить нападавшего, а затем подоспела полиция.

Четыре человека - предположительно две женщины и двое мужчин - получили ранения, один находится в тяжелом состоянии.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Судебно-медицинские эксперты осмотрели место стрельбы

Премьер-министр Джорджа Мелони сказала, что одна из убитых женщин - это ее подруга Николетта Голисано. Другие погибшие - Элизабетта Силенци и Сабина Сперандио.

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В посте в "Фейсбуке" Мелони выразила соболезнования семье Голисано и написала, что навсегда запомнит свою подругу "красивой и счастливой".

"Николетта была заботливой матерью, искренним и сдержанным другом, женщиной сильной и хрупкой одновременно, - написала она. - Но прежде всего она была профессионалом с чувством долга, выходящим за рамки обычного... Николетта была моей подругой".

"Никто не должен так умирать - продолжила Мелони. - Николетта была счастлива и красива, на ней было красное платье, которое она купила для празднования своего 50-летия несколько недель назад. Для меня она всегда останется такой красивой и счастливой".

Итальянский премьер также сообщила, что тир, из которого подозреваемый предположительно украл пистолет, закрыт и находится под следствием.