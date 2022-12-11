Беспорядки на севере Косово грозят конфликтом с соседней Сербией

23 минуты назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Перекрытая дорога на севере Косова. Нынешний виток напряженности начался после того, как Приштина попыталась ввести независимые автомобильные номера. Белград отказался их признавать

В воскресенье президент Сербии созвал экстренное заседание Совета безопасности страны из-за накалившейся обстановки и вспыхнувших в выходные беспорядков на севере соседнего Косово, где живет много этнических сербов.

"Сегодня самый трудный день с тех пор, как я стал президентом, я призываю сербов не поддаваться на провокации", - заявил президент Сербии Александр Вучич после этого заседания, попросив сербов на севере Косово и Метохии соблюдать спокойствие и миролюбие.

Напряженность в регионе наблюдается уже давно, в последнее время она усилилась из-за местных выборов в муниципалитетах с сербским большинством, назначенных властями Косово на 18 декабря. Главная сербская политическая партия заявила, что объявит этим выборам бойкот.

Ситуация обострилась после того, как минувшей ночью неизвестные устроили перестрелку с полицией и бросили светошумовую гранату в патруль миссии Евросоюза (EULEX), в чьи функции входит поддержка косовских властей в создании независимых правоохранительных органов.

Ранее группы косовских сербов заблокировали несколько дорог в городах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере Косово в Митровицком округе, населенном преимущественно этническими сербами.

Полиция Косова заявила, что люди, перекрывшие дороги, трижды выстрелили в полицейских.

Беспорядки в воскресенье

Воскресные беспорядки были спровоцированы арестом бывшего косовского полицейского, серба Деяна Пантича, когда тот возвращался в Косово из Сербии.

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Сотни сербов, возмущенных его арестом, вновь собрались рано утром у блокпостов, возведенных в субботу и парализовавших движение через два пограничных перехода из Косово в Сербию.

Пантич был одним из 600 офицеров полиции, подавших в отставку в ноябре в знак протеста против попытки Приштины в очередной раз заставить сербов из северных районов поменять автомобильные номера с сербских на косовские.

Этот конфликт начался летом, когда власти Косово предприняли первую попытку обязательной смены номеров.

Тогда около 50 000 человек отказались подчиниться, поскольку до сих пор независимости Косово не признают и считают, что такая замена будет косвенным на это согласием.

Правительство Косова было вынуждено отложить введение новых правил. ЕС выступил посредником в соглашении между двумя сторонами, согласно которому Косово пообещало отказаться от плана штрафовать владельцев сербских номерных знаков, в Сербия - прекратить выдачу регистраций с инициалами городов Косово.

Главная проблема, если не считать самого факта непризнания Косово Белградом, состоит в том, что для косовский властей вопрос об автомобильных номерах является таким же принципиальным, как и для Белграда.

Окончательное вступление его в силу должно было произойти 21 ноября, и с 1 ноября косовская полиция стала выносить первые предупреждения владельцам автомобилей о смене номеров.

Автор фото, ARMEND NIMANI Подпись к фото, Силы СДК были образованы в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН, 12 июня 1999 года и находятся в Косово до сих пор

В начале ноября премьер-министр Косова Альбин Курти заявил что проживающие в Косове сербы должны будут смириться с тем, что у их автомобилей будут косовские номерные знаки. После этого представители косовских сербов объявили, что выходят из всех государственных учреждений Приштины.

Заявления об отставке подали мэры четырех преимущественно сербских муниципалитетов на севере Косова, советники, члены Ассамблеи Косова, судьи, прокуроры, административный персонал прокуратуры и судебных органов, а также сотрудники косовской полиции на севере края, причем полицейские перед телекамерами демонстративно сорвали с себя форму.

Власти Косово попытались провести выборы в этих четырех муниципалитетах, но из за непрекращающейся напряженности, были вынуждены их отложить. Главная сербская партии призвала к их бойкоту, и президенту Вьосе Османи не оставалось ничего другого, как перенести их с 18 декабря на апрель будущего года.

Посольства Франции, Германии, Италии, Великобритании и США одобрили перенос выборов, назвав его "конструктивным решением", которое "содействует усилиям по обеспечению более безопасной ситуации на севере".

Напряженность и недовольство сербов, однако, оставались, и в конце прошлой недели косовские власти направили усиленные полицейские патрули в районы с преобладающим сербским населением.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, 9 декабря миссия ЕС направила подкрепление полиции Косово, патрулирующей главный мост в Митровице, разделяющий город на две муниципальные единицы

Сербия тут же заявила, что это нарушает предыдущие мирные соглашения. Ее президент Александр Вучич сказал, что планирует запросить у миротворцев НАТО разрешение на отправку сербской полиции и войск в этот район, хотя и признал, что шансов на это практически нет.

Формально Вучич может затребовать такой ввод своих сил на косовскую территорию в соответствии с резолюцией ООН No 1244 (Пункт No 4 гласит, что "согласованному числу югославского и сербского военного и полицейского персонала будет разрешено вернуться в Косово для выполнения своих функций").

Баррикады на дорогах

Премьер-министр Косово Альбин Курти потребовал, чтобы баррикады, заблокировавшие несколько дорог в городах Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток на севере Косово, были немедленно разобраны. Он также отметил, что власти поддерживают постоянный контакт с силами СДК (контингент ООН под руководством НАТО KFOR), чтобы как можно быстрее урегулировать ситуацию.

На своей странице в "Твиттере" Курти добавил, что это "президент и премьер-министр Сербии пригрозили военной агрессией", но что Косово конфликта не хочет, но если придется, "на агрессию ответит".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель осудил столкновения и также призвал косовских сербов немедленно разобрать баррикады. "Спокойствие должно быть восстановлено... все участники должны избегать эскалации", — написал Боррель в "Твиттере".

Вечером в воскресенье президент Сербии Александр Вучич после заседания Совета национальной безопасности призвал сербов на севере Косово к спокойствию и миролюбию, не поддаваться на провокации, а также уважать СДК и миссию ЕС.