Второй за неделю строительный гипермаркет загорелся в Подмосковье

42 минуты назад

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Автор фото, Alexandra Bolshakova/TASS Подпись к фото, Пожар быстро распространяется, так как в ТЦ много горючих материалов

Крупный пожар начался в понедельник утром в городе Балашиха в Московской области. Загорелся строительный гипермаркет "Стройтракт". Это уже второй подобный пожар - в прошлую пятницу в подмосковных Химках полностью сгорел магазин OBI в торговом центре "Мега".

Площадь пожара в строительном гипермаркете в Балашихе достигла 10 тыс. кв. м, сообщили в региональном управлении МЧС. Площадь пожара в OBI оценивалась в 17-18 тыс. кв. м.

Площадь пожара в торговом центре "Стройтракт" быстро выросла из-за обрушения кровли, уточнили в МЧС.

По данным спасателей, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой - ведь внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция. Этим же специалисты объясняли масштаб пожара в "Меге-Химки", в результате которого быстро сгорел гипермаркет OBI.

Кровля горящего в Балашихе торгового центра обрушилась на площади 900 квадратов, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Причиной пожара, как пишет ТАСС, стало короткое замыкание из-за дождя, агентство ссылается на экстренные службы.

Сначала загорелись стройматериалы на улице возле ТЦ, затем огонь перекинулся на первый этаж здания, уточняет профильный телеграм-канал Shopper's.

Автор фото, AFP Подпись к фото, На прошлой неделе в Химках пожаром был уничтожен строительный гипермаркет ОБИ

Системы оповещения и пожаротушения в "Стройпарке" сработали штатно, передает ТАСС.

Штатно системы сработали и в OBI, где пожар начался ночью, после чего была проведена эвакуация. Единственной жертвой пожара тогда стал один из охранников - СМИ сообщали, что уже на улице в него могла попасть отлетевшая от горящего здания часть конструкции.

Сейчас МЧС сообщает, что один человек пострадал при пожаре в ТЦ в Балашихе.