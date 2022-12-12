Кадыров приказал провести рейд в Урус-Мартане. Очевидцам ссоры с полицейским грозят отправкой на фронт

34 минуты назад

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Автор фото, TASS

Инцидент с участием сотрудника ГИБДД, свидетелями которого стали жители чеченского города Урус-Мартан, перерос в большой скандал. Глава Чечни грозит отправить на войну в Украину мужчин, которые, по его мнению, вызывающе вели себя по отношению к сотруднику правоохранительных органов.

Что случилось

Вечером в субботу, 10 декабря, в райцентре Урус-Мартана произошел конфликт между местными жителями и сотрудником ГИБДД. О нем рассказали чеченские телеграм-каналы, а также издание Baza. По их данным, автоинспектор работал в центре города, к нему подъехал вплотную сотрудник СОБРа и начал "дрифтовать" на месте, одновременно нажимая на газ и тормоз. Baza утверждает, что у этих двух мужчин были "старые обиды".

В итоге, как пишет "Кавказский узел" (издание объявлено в России "иностранным агентом), силовик - по один данным, сотрудник СОБРа, по другим резервист Росгвардии - дал пощечину сотруднику ГИБДД, а тот в ответ стал стрелять в землю.

Кадыров, генерал-полковник Росгвардии (присвоением очередного звания глава Чечни похвалился в октябре), в этом конфликте встал на сторону работника ГИБДД, а не предполагаемого бойца Росгвардии.

"Вчера в Урус-Мартане произошел случай, - говорит Кадыров на видео, опубликованном его помощником. - Люди собрались, окружили сотрудников..."

Возмущение Кадырова вызвало то, что мужчины в Урус-Мартане, которые стали свидетелями конфликта, оказались на стороне мужчины, конфликтовавшего с сотрудником ГИБДД. Поэтому он сказал "всем тем, кто там был": "Если вы мужики, вы же хотите драки... соберитесь, подеритесь с сотрудниками [силовых органов]".

В противном случае Кадыров пообещал пассивных участников инцидента отправить на войну в Украину: "...Или мы вас соберем, отправим на территорию, где проходит спецоперация" (цитаты по "Коммерсанту").

Агентство РИА Новости опубликовало видео предполагаемого конфликта жителей Урус-Мартана с сотрудниками ГИБДД. На видео группа не менее чем из 50 человек собралась на одной из площадей города.

"Рейдовые мероприятия"

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В воскресенье в Урус-Мартане появились силовики с автоматами, которые устраивали облавы на местных мужчин. ЧГТРК "Грозный", который вел телерепортажи их города, назвал это "рейдовыми мероприятиями".

"Представители силовых структур региона проводят рейдовые мероприятия по следам инцидента, произошедшего накануне в Урус-Мартане, - говорится в сообщении телекомпании в ее телеграм-канале. - Напомним, вчера в Урус-Мартане несколько местных жителей проявили агрессивные действия в ответ на законные требования сотрудника госавтоинспекции соблюдать правила дорожного движения".

Корреспондент телеканала уточнял, что рейды (в телеграм-каналах их называли зачистками) проводятся по поручению Кадырова, а участие в них принимают "сотрудники всех силовых структур республики".

Утром в понедельник "Кавказский узел" сообщил, что более 500 сотрудников правоохранительных органов проводят рейды в поисках жителей города, ставших очевидцами инцидента со стрельбой в Урус-Мартане.

В Урус-Мартан прибыл начальник управления госавтоинспекции МВД по Чечне Идрис Черхигов, пишет агентство "Грозный-информ". Именно он руководит поисками.

"Рамзан Кадыров нам поручил проводить рейдовые мероприятия на территории Урус-Мартановского района до тех пор, пока не будут пойманы все участники этого инцидента, и они не научатся уважать сотрудников, а также соблюдать правила дорожного движения", - заявил Черхигов.

Об отправке задержанных во время рейда на войну он не упомянул. Известно, что Чечня стала одним из основных центров подготовки тех, кто в добровольном порядке готов участвовать в вооруженном вторжении в Украину. В то же время обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина выдвигала версию о том, что Кадыров мог стремиться сократить число чеченцев, подлежащих мобилизации. По версии журналистки, глава Чечни готов был жертвовать собственной армией, чтобы мобилизация меньше затронула население.

С этим Милашина связывала и жесткий ответ Кадырова на акции протестов чеченских матерей - якобы глава Чечни был разгневан тем, что его усилия не оценили. Сейчас чеченский лидер отреагировал остро.

"Судя по реакции Кадырова, речь не просто о бытовом конфликте - он видит в произошедшем угрозу своей власти, - комментирует ситуацию журналист Дмитрий Колезев (внесен в реестр "иноагентов"). - А также проявляется истинное отношение чеченских мужчин к войне - отправка туда рассматривается как наказание, а не как "священный долг".