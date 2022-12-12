Московского депутата Кетеван Хараидзе приговорили к четырем годам. Она боролась с нарушениями при застройке

час назад

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Автор фото, Sota Подпись к фото, Наручники на Кетеван Хараидзе надели сразу после оглашения приговора.

Тверской суд Москвы приговорил муниципального депутата одного из столичных округов Кетеван Хараидзе к четырем годам колонии общего режима. По версии обвинения, она препятствовала введению в эксплуатацию жилого комплекса в центре Москвы. Депутат не признала вину и заявляла о нарушениях, допущенных при строительстве.

64-летнюю Хараидзе - одного из самых известных депутатов в столице России - взяли под стражу в зале суда. Наручники надели сразу после оглашения приговора. На прошлой неделе обвинение запросило для нее шесть лет лишения свободы.

Суд также назначил ей штраф в размере 700 тысяч рублей (11 тысяч долларов) - столько, сколько просила прокуратура - и запретил занимать должности в госорганах в течение двух лет, пишет телеграм-канал Sota. Кроме того, с Хараидзе взыщут 5 млн рублей по иску представителя застройщика Олега Степанова.

Хараидзе - популярный в Москве депутат. В сентябре этого года, несмотря на домашний арест, она смогла переизбраться, но участвовать в заседаниях совета депутатов не может.

Летом прошлого года ей предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Депутат в знак протеста летом тогда объявляла голодовку.

По версии обвинения, Хараидзе как депутат препятствовала введению в эксплуатацию жилого комплекса в Тверском районе Москвы, в связи с чем покупатели квартир якобы по ее вине не могли в них заселиться.

Хараидзе настаивала, что дом построили с градостроительными нарушениями - без собственной канализации. Ей удалось добиться от застройщика гарантийного письма, что канализацию нового дома построят отдельно, а не путем врезки в старую сеть, которая, по мнению депутата, не выдержала бы новой нагрузки.