Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию. Почему?
- Софья Самохина
- Би-би-си
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Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами "в ходе зарубежных поездок".
Впервые так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими (в среднем длились около 4 часов) и привлекали к себе много внимания.
Владимир Путин всегда пытался продемонстрировать свою погруженность в вопросы экономики и социальной сферы - использовал множество цифр и статистических данных, которые должны были показать, что положение в стране лучше, чем кажется. СМИ выпускали материалы с разбором допущенных Путиным ошибок.
С одной стороны, на пресс-конференциях звучали вопросы по очень важным для российского общества темам. С другой, содержательные и точные ответы Путин давал нечасто.
На пресс-конференции в 2020 году его спросили об уголовном деле в отношении журналиста Ивана Сафронова, на тот момент арестованного по обвинению в госизмене (в 2022 году он получил 22 года колонии строго режима).
Путин утверждал тогда, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность и что дело связано "с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина". При этом до своего ареста Сафронов проработал в госкорпорации всего два месяца и доступа к гостайне там не имел. В итоге комментировать слова президента на следующий день пришлось Дмитрию Пескову, который сказал, что сведения для президента были "предоставлены следствием".
Другой характерный пример - вопрос о расследовании "Важных историй" (признаны нежелательной в России организацией) в отношении бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Из публикации следовало, что Шамалов стал долларовым миллиардером, купив 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" - якобы за символические 100 долларов.
На пресс-конференции 2020 года Путин назвал расследование "компиляцией, которую невозможно читать". Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций "Сибура" за 100 долларов, нет, сказал тогда президент России.
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Он добавил, что заказчиками расследования были госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.
В схожей манеере Путин отвечал и на вопрос о резонанском расследовании Bellingcat, The Insider (оба признаны в РФ нежелательными организациями), Der Spiegel и Си-эн-эн о том, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ. Объяснение президента тогда свелось к фразе о том, что если бы Россия хотела отравить Навального, то довела бы дело до конца.
Подобные высказывания Путина, особенно в последние годы, делали эти пресс-конференции все менее содержательными. Способствовали этому как таблички, которыми журналисты пытались привлечь внимание Владимира Путина ("Ищу счастье", "Выпьем!", "Дайте яду", "Давай поженимся"), так и специфические вопросы - какого робота не хватает в Кремле, "как описать эту жизнь, не используя ненормативную лексику", что президент просит у Деда Мороза и т.п.
"Психологическое нежелание отчитываться"
В этом году Путин до сих пор не выступал и с обращением к Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента в понедельник не смог ответить на вопрос, состоится ли послание до конца года. По его словам, этот вопрос "надо уточнить".
Политолог Михаил Виноградов говорит, что перенос большой пресс-конференции и подвешенность с посланием укрепляют "ощущение общей постановки ситуации на паузу". "Оно робко проявилось в октябре и стало накапливаться в ноябре. Несмотря на то, что, казалось бы, столько всего напроисходило", - считает он.
Как минимум, Россия за прошедшую осень объявила об аннексии четырех украинских регионов, провела мобилизацию и понесла серию чувствительных поражений на фронте.
"Нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит - происходит столько, что в месяц сейчас вмещается гораздо больше, чем в иной год", - согласен политолог Аббас Галлямов.
По его словам, "рассказать о какой-то конкретике в рамках повседневных мероприятий он [Путин] ещё может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии движения - уже не в состоянии".
Впрочем, политолог Татьяна Становая причину отмены мероприятий видит не в том, что Путину нечего сказать, а в том, что ему не хочется это делать.
"Чем больше сил и энергии уходит у Путина на "глобальные" темы, тем меньше у него желания растрачиваться на "мелочи" типа прямых линий или пресс-конференций", - пишет эксперт в своем телеграм-канале.
По ее словам, у российского президента есть "психологическое нежелание "отчитываться", отвечать на скучные и рутинные вопросы, тратить время на подготовку, играть доброго папу и прочее": "Для внешних аудиторий он может и так сказать все, что посчитает нужным - повод найдется, а общаться с внутренней аудиторией он не видит смысла. Пусть этим подчиненные занимаются..."