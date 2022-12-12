Путин впервые за 10 лет не будет проводить ежегодную большую пресс-конференцию. Почему?

Софья Самохина

Би-би-си

58 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. После избрания Владимира Путина на третий срок такой формат его общения с журналистами практиковался 10 лет подряд каждый декабрь.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году не будет, но Кремль рассчитывает, что глава государства пообщается с журналистами "в ходе зарубежных поездок".

Впервые так называемая большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась еще в 2001 году, а после его возвращения в Кремль в 2012 году они ежегодно проходили в декабре. Все они были долгими (в среднем длились около 4 часов) и привлекали к себе много внимания.

Владимир Путин всегда пытался продемонстрировать свою погруженность в вопросы экономики и социальной сферы - использовал множество цифр и статистических данных, которые должны были показать, что положение в стране лучше, чем кажется. СМИ выпускали материалы с разбором допущенных Путиным ошибок.

С одной стороны, на пресс-конференциях звучали вопросы по очень важным для российского общества темам. С другой, содержательные и точные ответы Путин давал нечасто.

На пресс-конференции в 2020 году его спросили об уголовном деле в отношении журналиста Ивана Сафронова, на тот момент арестованного по обвинению в госизмене (в 2022 году он получил 22 года колонии строго режима).

Путин утверждал тогда, что Сафронова судят не за журналистскую деятельность и что дело связано "с длительным периодом его работы в рамках помощника или советника Рогозина". При этом до своего ареста Сафронов проработал в госкорпорации всего два месяца и доступа к гостайне там не имел. В итоге комментировать слова президента на следующий день пришлось Дмитрию Пескову, который сказал, что сведения для президента были "предоставлены следствием".

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Другой характерный пример - вопрос о расследовании "Важных историй" (признаны нежелательной в России организацией) в отношении бывшего зятя президента Кирилла Шамалова. Из публикации следовало, что Шамалов стал долларовым миллиардером, купив 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России "Сибур" - якобы за символические 100 долларов.

На пресс-конференции 2020 года Путин назвал расследование "компиляцией, которую невозможно читать". Ничего странного в том, что Шамалов мог получить пакет акций "Сибура" за 100 долларов, нет, сказал тогда президент России.

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Он добавил, что заказчиками расследования были госдеп США и их спецслужбы, а цель публикации - месть и попытка повлиять на российскую внутриполитическую жизнь.

В схожей манеере Путин отвечал и на вопрос о резонанском расследовании Bellingcat, The Insider (оба признаны в РФ нежелательными организациями), Der Spiegel и Си-эн-эн о том, что оппозиционера Алексея Навального могли отравить сотрудники ФСБ. Объяснение президента тогда свелось к фразе о том, что если бы Россия хотела отравить Навального, то довела бы дело до конца.

Подобные высказывания Путина, особенно в последние годы, делали эти пресс-конференции все менее содержательными. Способствовали этому как таблички, которыми журналисты пытались привлечь внимание Владимира Путина ("Ищу счастье", "Выпьем!", "Дайте яду", "Давай поженимся"), так и специфические вопросы - какого робота не хватает в Кремле, "как описать эту жизнь, не используя ненормативную лексику", что президент просит у Деда Мороза и т.п.

"Психологическое нежелание отчитываться"

В этом году Путин до сих пор не выступал и с обращением к Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента в понедельник не смог ответить на вопрос, состоится ли послание до конца года. По его словам, этот вопрос "надо уточнить".

Политолог Михаил Виноградов говорит, что перенос большой пресс-конференции и подвешенность с посланием укрепляют "ощущение общей постановки ситуации на паузу". "Оно робко проявилось в октябре и стало накапливаться в ноябре. Несмотря на то, что, казалось бы, столько всего напроисходило", - считает он.

Как минимум, Россия за прошедшую осень объявила об аннексии четырех украинских регионов, провела мобилизацию и понесла серию чувствительных поражений на фронте.

"Нельзя не сказать, что в стране ничего не происходит - происходит столько, что в месяц сейчас вмещается гораздо больше, чем в иной год", - согласен политолог Аббас Галлямов.

По его словам, "рассказать о какой-то конкретике в рамках повседневных мероприятий он [Путин] ещё может, а вот поговорить о перспективах страны в целом, о долгосрочных целях, о стратегии движения - уже не в состоянии".

Впрочем, политолог Татьяна Становая причину отмены мероприятий видит не в том, что Путину нечего сказать, а в том, что ему не хочется это делать.

"Чем больше сил и энергии уходит у Путина на "глобальные" темы, тем меньше у него желания растрачиваться на "мелочи" типа прямых линий или пресс-конференций", - пишет эксперт в своем телеграм-канале.