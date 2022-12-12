В Иране публично казнили второго участника протестов

час назад

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Автор фото, IHRights Подпись к фото, 23-летний Маджидреза Рахнавард был казнен через 23 дня после ареста

Иранские власти заявили, что казнили второго участника антиправительственных протестов, охвативших страну осенью.

Как сообщили судебные органы страны, 23-летнего Маджидрезу Рахнаварда публично повесили в понедельник рано утром в городе Мешхед.

Суд признал его виновным во "вражде против Бога". Рахнаварда обвинили в том, что он зарезал двух членов проправительственного полувоенного формирования "Басидж", которое иранские власти нередко используют для подавления протестов.

Мэр Мешхеда утверждал, что 17 ноября группа "бунтовщиков" начала "угрожать владельцам магазинов", пытаясь заставить их закрыть свои лавки. Когда члены "Басидж" попытались вмешаться, один из протестующих внезапно напал на них с ножом.

Это уже вторая казнь в Иране за неделю. Первая состоялась в минувший четверг и вызвала осуждение во всем мире. 23-летний Мохсен Шекари также был осужден за "вражду против Бога" - его тоже обвинили в нападении на члена "Басидж" в Тегеране.

Правозащитные группы утверждают, что судебные процессы, по итогам которых протестующих приговаривают к смертной казни, проходят без соблюдения надлежащих правовых процедур.

"Рахнаварда приговорили к смерти на основании выбитых признаний, после вопиюще несправедливого процесса и показательного судебного разбирательства. Это преступление должно повлечь за собой серьезные последствия для Исламской Республики", - написал в "Твиттере" Махмуд Амири-Могаддам, директор базирующейся в Норвегии правозащитной организации Iran Human Rights.

"Тысячи протестующих задержаны, и вынесен уже десяток смертных приговоров. Существует серьезный риск массовой казни протестующих", - добавил он.

Иранское судебное агентство Mizan сообщило, что Маджидреза Рахнавард был повешен "в присутствии группы жителей Мешхеда".

На сайте агентства появилось несколько сделанных ночью фотографий, на которых, как утверждается, запечатлена казнь. На двух из них видно тело человека, свисающее с подъемного крана.

Группа активистов-оппозиционеров 1500tasvir сообщила в "Твиттере", что семье Рахнаварда не сообщили о предстоящей казни. В семь утра по местному времени им позвонил некий чиновник и сказал: "Мы казнили вашего сына и похоронили его тело на кладбище Бехешт-е Реза".

Рахнаварда повесили всего через 23 дня после ареста.

Государственное телевидение Ирана показало Рахнаварда после ареста: на кадрах он сидит с завязанными глазами, его левая рука загипсована. По телевидению также показали кадры с его "признанием" в суде.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник заявила, что ее коллеги из Европейского союза в тот же день согласуют новый пакет санкций против тех, кто несет ответственность за казнь Маджидрезы Рахнаварда и Мохсена Шекари, включая Корпус стражей исламской революции и тех, кто снимал "выбитые признания", которые затем показали государственные СМИ.

"Эти казни - явная попытка запугивания не потому, что люди совершили преступления, а просто потому, что они высказывают свои взгляды на улицах, только потому, что они, как и мы, хотят жить в условиях свободы", - сказала она журналистам.

Автор фото, WANA VIA REUTERS Подпись к фото, Власти Ирана пытаются представить антиправительственные протесты как беспорядки, спровоцированные иностранными врагами

По мнению корреспондента Персидской службы Би-би-си Касры Наджи, пока непонятно, помогут ли казни положить конец протестам, охватившим страну, или только подольют масла в огонь.

В воскресенье вечером в Мешхеде прошла антиправительственная демонстрация, а в понедельник появилось видео, предположительно снятое на могиле Рахнаварда. На нем слышно, как собравшиеся скандируют: "Мученик страны Маджидреза Рахнавард".

Протесты продолжаются

Волна протестов началась в Иране после того, как 16 сентября в полицейском участке скончалась 22-летняя Махса Амини, иранка курдского происхождения, которую задержали сотрудники полиции нравов за якобы имевшее место нарушение исламского дресс-кода.

После этого на улицу вышли женщины, студентки университетов и даже школьницы, протестовавшие против произвола властей. Демонстрации, как правило, носят мирный характер, женщины и девушки срывают с себя хиджабы и жгут их прямо на улицах, выкрикивая антиправительственные лозунги и вступая в конфронтацию с силами правопорядка.

Власти Ирана не в состоянии остановить эту волну, называют протесты бунтом и винят во всем своего главного противника - Соединенные Штаты, а также их союзников, в первую очередь Израиль и Великобританию. При этом иранские власти арестовали уже тысячи участников протестов, включая ученых, журналистов и юристов, и применяют силу для разгона демонстрантов.

По данным "Информационного агентства правозащитников" (Human Rights Activists' News Agency), на данный момент силы безопасности убили по меньшей мере 488 демонстрантов, а еще 18 259 арестованы. Агентство также сообщило о гибели 62 сотрудников сил безопасности.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Подавление протестов в Иране и первая казнь на минувшей неделе вызвали международное осуждение

Еще до казней судебные органы объявили о вынесении 11 смертных приговоров неназванным демонстрантам. В соответствии с нормами шариатского суда их признали виновными во "вражде против Бога" или "коррупции на Земле".

На минувшей неделе Amnesty International заявила, что, по ее данным, смертная казнь угрожает еще 18 участникам протестов. Двенадцать из них уже осудили и приговорили к смерти, а остальные находятся под судом и обвиняются в преступлениях, караемых смертной казнью.