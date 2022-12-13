Теракт 2016 года в Ницце: осуждены восемь пособников нападавшего

30 минут назад

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Французский суд признал восемь человек виновными в причастности к организации нападения 14 июля 2016 года в Ницце, когда радикальный исламист въехал на грузовике в толпу людей, отмечавших национальный праздник - день взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек.

Они получили различные тюремные сроки - от двух до 18 лет заключения. Трое были признаны виновными в связи с террористом, еще пятеро - в предоставлении оружия для нападения.

Поздним вечером 14 июля в толпу празднующих на знаменитой Английской набережной Ниццы въехал грузовик и проехал по ней зигзагами, не сбавляя скорости, около двух километров. В результате нападения погибли 86 человек, включая 15 детей и подростков.

За рулем грузовика был 31-летний французский гражданин тунисского происхождения Мохаммед Булель. Он был убит полицейскими на месте.

По различным обвинениям, связанным с терактом, перед судом предстали семь мужчин и одна женщина.

Автор фото, Reuters

Выходцы из Туниса, 47-летний Мохамед Грейеб и 43-летний Чокри Шафруд, которые были друзьями Булеля, получили по 18 лет тюрьмы. Грейеб отрицал обвинения в том, что помог Булелю взять на прокат грузовик, который использовался во время нападения. Приговор Шафруду связан с тем, что он помогал нападавшему добыть оружие.

"Я не террорист, я не имею никакого отношения к тому, что произошло", - заявил в понедельник Грайеб. Шафруд отказался выступать в суде.

Однако прокурор Жан-Мишель Бурль в ходе процесса утверждал, что, вне всякого сомнения, они оба действовали, полностью осознавая радикальные убеждения Булеля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В результате нападения погибли 86 человек

Еще пятеро подсудимых - тунисец и четверо албанцев, - обвинялись в косвенном пособничестве преступлению путем незаконного оборота оружия. Одного из них судили заочно.

Рамзи Арефу, признавшегося в том, что продал Булелю пистолет, из которого тот стрелял в полицейских, признали виновным в поставке оружия.

Он заявлял, что не знал о планах Булеля. "Я виновен в том, что продал оружие, не думая о последствиях, и с тех пор прошло шесть лет, в течение которых я не переставал думать об этом", - сказал Арефа в заключительном слове в понедельник.

Однако Грейеб и Шафруд, по всей видимости знали о том, что Булель проникся радикальными исламистскими идеями и готовился совершить теракт. Следователи пришли к этому выводу, изучив расшифровки телефонных разговоров и текстовых сообщений между ними в предшествовавшие нападению дни.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Среди погибших - 15 детей и подростков. Самой юной жертве теракта было два года

По данным прокуратуры, обвиняемые помогли Булелю раздобыть оружие, арендовать грузовик и изучить маршрут, по которому проехал нападавший.

Группировка "Исламское государство", признанная террористической и запрещенная во многих странах мира, в том числе и в России, позже объявила Булеля одним из своих последователей, хотя следователи не нашли никаких связей между ним и джихадистами, контролировавшими в то время значительные территории в Ираке и Сирии.

По данным прокуратуры, теракт в Ницце готовили несколько месяцев: фотографии и история поиска в интернете, сохранившиеся в мобильном телефоне Булеля, показывают, что он готовился к нападению с 2015 года.

Как и сам Мохаммед Булель, никто из обвиняемых прежде не попадал в поле зрения французских спецслужб. Они не считаются исламистами.