Война России против Украины. Киев вводит санкции против иерархов УПЦ за "связь с государством-агрессором"

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, СБУ

Украина ввела санкции против семерых иерархов Украинской православной церкви. Санкции введены на пять лет указом президента Украины Владимира Зеленского. Этим указом вводится в действие ранее принятое Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решение.

"Мы делаем все для того, чтобы у государства-агрессора не было ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", - прокомментировал Зеленский это решение.

Санкции, предусматривающие среди прочего заморозку активов и запрет на ведение коммерческой деятельности, введены за пособничество и оправдание российской агрессии против Украины, а также продвижение идей "русского мира" в стране.

Как мы рассказывали ранее, в последние недели Служба безопасности Украины (СБУ) проводила череду обысков в храмах и монастырях УПЦ, по реультатам которых сообщалось об обнаружении печатных материалов, продвигающих пророссийские идеи, российских паспортов, а также крупных сумм наличных.

Пока неясно, стало ли решение о введении санкций против иерархов УПЦ результатом недавних рейдов СБУ.

Украинская православная церковь - самоуправляемая организация, имеющая тесные связи с Московским патриархатом. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале этого года руководство церкви стало дистанцироваться от Москвы. По результатам синода УПЦ в мае было объявлено о ее "полной самостоятельности". В Русской православной церкви официально не признавали этого решения, сказав вместе с тем, что с пониманием относятся к причинам, его вызвавшим.

В Московском патриархате пока не ответили на просьбу Русской службы Би-би-си о комментарии в связи с введением Украиной санкций против иерархов УПЦ. Ранее там высказывали осуждение в связи с "гонениями на каноническую украинскую церковь".

Кто оказался под санкциями?

В списке, опубликованном на сайте президента Украины, четыре митрополита УПЦ:

Запорожский и Мелитопольский митрополит Лука (Андрей Коваленко)

Луганский и Алчевский митрополит Пантелеймон (Василий Поворознюк, он был в Кремле на церемонии "принятия" в РФ четырех украинских областей)

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканыч, управляющий делами УПЦ, которого называют вторым по уровню влияния в Украинской церкви)

Митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко)

Также в списке архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Алексей (Александр Федоров) и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Иоанн (Александр Прокопенко).

За что введены санкции?

В СБУ объяснили, что нынешние фигуранты санкционного списка попали туда за инициативы, с которыми они выступали: в частности, согласились на сотрудничество с оккупационными российскими властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывает военную агрессию России в Украине.

Кроме того, всех их лишат государственных наград Украины.

В начале декабря Владимир Зеленский заявил о "духовной независимости" Украины и пообещал запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Москвой.

Среди ограничений, наложенных санкциями, блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, ограничение торговых операций. Священники не смогут покупать землю, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности.

Недавно СНБО ввел санкции в отношении спонсора УПЦ Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской лавры владыки Павла и еще более десяти человек.

Череда "контрразведывательных мероприятий"

В последние недели СБУ регулярно проводит обыски в разных епархиях УПЦ по всей Украине.

Так, 22 ноября обыски прошли в Киево-Печерской лавре, а всего в последние недели СБУ проверила более 350 церковных сооружений и 850 человек.

На территории храмов обнаруживали людей без документов, граждан России, а также российскую литературу и большие суммы денег в гривнах, долларах и рублях.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, 7 декабря следователи СБУ пришли с обысками в храмы в трех областях

Недавно священника Украинской православной церкви приговорили к 12 годам заключения по обвинению в передаче российской стороне сведений о позициях украинских военных в Северодонецке.

Синод УПЦ, который собирался 23 ноября, встал на защиту некоторых священнослужителей, которых, как говорилось в заявлении синода, обвиняют в коллаборационной деятельности.

Автор фото, https://hramzp.ua/ Подпись к фото, Митрополит Лука считается одним из самых консервативных епископов церкви, которая до сих пор находится в духовной связи с РПЦ. Теперь он под санкциями

Синод подчеркнул, что с первого дня вторжения российских войск УПЦ осуждает войну и выступает за сохранение независимости и территориальной целостности Украины.

Митрополит Запорожский и Мелитопольский УПЦ МП Лука в интервью Би-би-си рассказывал о разногласиях между УПЦ и РПЦ, пропасти между украинским и русским народами, о причинах начала войны и перспективах ее окончания.

УПЦ МП на пути к запрету?

На обыски в храмах УПЦ МП отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что государство делает шаги к "духовной независимости" украинцев.

"На днях мы предприняли часть шагов, чтобы гарантировать духовную независимость нашего народа. Вижу, что люди поддерживают эти шаги, и очень мощно поддерживают. И это еще не все. Будут еще шаги. Украина больше никогда не будет останавливаться на полпути", - сказал он в видеообращении 3 декабря.

Автор фото, СБУ Подпись к фото, Недавно обыскам подверглась знаменитая Киево-Печерская лавра

Ранее перед этим Совет нацбезопасности и обороны рекомендовал президенту ввести санкции против части высшего духовенства УПЦ.

Соответствующий указ президента был опубликован 1 декабря.

Согласно тексту документа, кабинет министров должен безотлагательно подготовить законопроект по предотвращению деятельности в Украине "аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций".

Также государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести должна провести религиоведческую экспертизу устава об управлении Украинской православной церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.

Собор УПЦ 27 мая объявил о своей независимости от Московского патриархата. Однако ряд экспертов и религиоведов ставят под сомнение этот тезис.

УПЦ - крупнейшая по численности православная церковь в Украине с миллионами прихожан и десятками тысяч культовых сооружений.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: