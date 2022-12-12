С чем пришлось столкнуться британцам после похолодания и обильного снегопада

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Биг-Бен в снегу. Главная проблема со снегопадом в Британии - не в том, что снега много, а в том, что он выпадает редко

"Британские острова застряли в тисках холодной погоды". Это типичный газетный заголовок в Великобритании в понедельник, 12 декабря. Сама холодная погода, конечно, не слишком приятна, особенно в условиях повышенных цен на газ и электричество, но главная проблема заключается не столько в температуре, сколько в выпавшем снеге.

Пять лет назад, причем практически день в день, мы подробно рассказывали о снеге как о стихийном бедствии, и почему нам никак не удается с ним справиться. Если вам интересны детали, которые за пять лет практически не изменились, то посмотрите тут.

Для подавляющего большинства британцев снег - это исключение, а не правило. Оно может быть приятным, если у них есть возможность сидеть дома и любоваться на заснеженные деревья из окна, или выгуливать ошалевшего от новых запахов пса, неприятным, если они собирались куда-то лететь, а аэропорты отменили рейсы из-за обледеневших взлетно-посадочных полос, и, к сожалению, трагическим, потому что опыта общения с замерзшими прудами и озерами у них просто нет.

Трагедия в парке

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Полицейские пробивали лед, пытаясь добраться до провалившихся детей

В воскресенье, 11 декабря, четверо мальчиков провалились под лед на озере в центральном районе Англии Мидлендс. Их сумели вытащить (у всех была остановка сердца) и немедленно доставили в больницу, но трое из них (восьми, 10 и 11 лет) скончались, а четвертый, шестилетний, находится в критическом состоянии.

В графстве Камбрия дети тоже решили прогуляться по замерзшему пруду. К счастью, обошлось без трагедии. Примчавшаяся по вызову полиция помогла вытащить со льда одного мальчика, у которого провалилась только одна нога, и прочитала строгую нотацию его товарищам.

Заместитель начальника Пожарной и спасательной службы Камбрии Рик Огден сказал, что хотя замерзшая поверхность озер и прудов может казаться прочной, в действительности "она очень опасна, и маловероятно, что она выдержит ваш вес".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Заснеженная улица в ночном Лондоне. Наверняка многие из тех, кто смотрел на эту красоту из своих окон ночью с воскресенья на понедельник, с ужасом думали о том, как они будут добираться до работы

Метеорологическая служба Британии предупредила, что многие дороги остаются обледеневшими, в том числе и вокруг Лондона, и если гражданам совершенно необходимо куда-то ехать, то следует соблюдать всевозможную осторожность.

Автор фото, Peter Summers Подпись к фото, Снег лежит в шотландском Эдинбурге. На севере, в Хайлендс, его больше, а передвигаться по склонам еще сложнее

На радость детям (и на горе родителям) сотни школ отменили сегодня занятия. Это касается западных графств Корнуолла, Девона и Глостершира, восточных - Кента, Эссекса и Кембриджшира, северного Йоркшира, всех школ Шотландского нагорья (Хайлендс), и некоторых районов Уэльса.

В этом случае дело не в низкой температуре, а в том, что добраться до школ в малонаселенных районах, особенно в холмистой местности по обледеневшим дорогам, совсем не просто, и даже опасно. Это касается и детей, и учителей.

Автор фото, SNOWGATECAMERAS.CO.UK Подпись к фото, Автоматическая камера сфотографировала, во что превратилась дорога на севере Шотландии после ночного снегопада. По прогнозам, ее ожидает самая холодная зима за десятилетие

Cнег - впрочем, как всегда, - загнал в ловушку авиапассажиров. В воскресенье лондонские аэропорты Гатвик и Стэнстед закрыли обледеневшие взлетно-посадочные полосы. В понедельник полеты возобновились, но многие рейсы были отменены.

Все авиакомпании призывают людей перед выездом в аэропорт проверить, что происходит с их рейсом.

Автор фото, @STOPCLIMBVFL200 Подпись к фото, Самолет лоукостера Ryanair в аэропорту Стэнстед в Лондоне. Один из пассажиров рассказал Би-би-си, что его самолет вместо Севильи посадили в Брюсселе

При этом Гатвик отменил 90 рейсов в воскресенье и 37 - в понедельник. Самой пострадавшей авиакомпанией оказался бюджетный перевозчик EasyJet. На вебсайте графства Саррей, в котором расположен аэропорт Гатвик (SurryLife) сообщается, что сотрудники аэропорта отказываются публиковать полный список отмененных и перенесенных рейсов, потому что ситуация постоянно меняется.

От снега пострадали все лондонские аэропорты: сегодня по тем или иным причинам (обледенение, снегопад, неприбытие самолета) было отменено более 300 рейсов из Лондона. В результате пострадали и те пассажиры, которые должны были лететь в Британию теми рейсами, которые застряли на земле.

Один из них рассказал Би-би-си, что не может улететь с Мальты, потому что его обратный рейс в Гатвик авиакомпании British Airways отменяли два раза подряд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Раннее утро на севере Лондона. Два автобуса застряли, не сумев развернуться на обледеневшем перекрестке. Никто не пострадал, но дорога на несколько часов стала непроезжей

По крайней мере сотрудники национального британского перевозчика разместили пассажиров в гостиницах. Хотя окончательной информации по поводу того, когда же они смогут вернуться, до сих пор нет.

Частичный хаос творится и на железных дорогах. Многие поезда, особенно вокруг Лондона, отменены, а из 15 линий лондонского метро на 10 поезда ходят с большими интервалами. По большому счету это может произойти в любой день и без критических погодных условий, например, если в очередной раз барахлит старая сигнализация, но неприятности в снегопад случаются с точностью швейцарских часов.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Проблемы на железных дорогах усугубляются тем, что профсоюзы планируют масштабные забастовки в преддверии Рождества, в результате чего многие перенесли свои планы на рабочие дни, и пассажиропоток вырос

В Швейцарии, кстати, поезда продолжают ходить, невзирая на снегопады. Единственное, что можно сказать в защиту британских железнодорожных работников, так это то, что в Швейцарии снег выпадает каждый год несколько месяцев подряд (и есть смысл вкладывать силы и средства в соответствующую инфраструктуру), а в Британии - крайне редко и максимум на несколько дней.

Автор фото, BEN STANSALL/AFP Подпись к фото, Многим владельцам машин пришлось с утра стоклнуться с такой картиной. При этом даже если весь снег и счистить, совершенно не факт, что из-за пробок и обледенения удастся добраться до места назначения

Сильный снегопад стал причиной автомобильных аварий и многочасовых пробок. Сегодня утром водителей предупредили, что собираться надо как на Северный полюс: брать чай в термосе, переносное зарядное устройство для телефона, теплую одежду и какую-нибудь еду.

Но это предупреждение явно запоздало для тех, кто путешествовал в ночь с воскресенья на понедельник. Одна женщина из Оксфордшира рассказала Би-би-си, что их семья провела в машине более восьми часов с одной-единственной маленькой бутылкой воды. По ее словам, помимо того, что это было тяжело и утомительно, было просто страшно, потому что рядом периодически взревывали моторами большие грузовики, пытаясь сдвинуться с места.

Автор фото, SELIA BARTELETT Подпись к фото, До Рождества еще две недели, но уличные декорации висят уже давно. А на такой пешеходной улице в старом городе - атмосфера, как у Диккенса. Однако, скорее всего, к Рождеству снег стает, и все будет просто мокрым и холодным

На орбитальной дороге вокруг Лондона - М25 - в одном месте все еще не рассосалась пробка длиной более 16 км.

Как это бывало уже не раз во время неожиданных снегопадов, владельцам пабов пришлось временно переквалифицировать свои заведения в гостиницы. Более 12 человек нашли приют в пабе The Bear Inn около деревни Баруош в восточном Сассексе.

Автор фото, Leon Neal Подпись к фото, Поскольку снег в Лондоне выпадает редко, искусство лепить снеговиков не доведено до совершенства

Хозяева разожгли камин, снабдили "постояльцев" горячими напитками и постелили на полу матрасы. Часть из тех, кто нашел там приют, были предварительно изгнаны из другого паба, владельцы которого оказались не столь сердобольными.

Метеорологи предупреждают, что холодная погода продлится до конца этой недели. На всякий случай электрики сообщили, что готовы, если понадобится, быстро ввести в строй угольные электростанции. Но позднее сообщили, что нужда в них отпала. Пока что в Британии хватает более чистой электроэнергии. Правда, на солнечные батареи сейчас особо расчитывать не приходится.

Автор фото, JAMES LINCELL-CLARK Подпись к фото, Кембридж при любой погоде неплох, но ночью под снегом - просто сказочен