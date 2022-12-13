Умер композитор Анджело Бадаламенти. Автору музыки к фильмам Дэвида Линча было 85

38 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Бадаламенти на концерте "Музыка Дэвида Линча" в Лос-Анджелесе в 2015 году

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор завораживающей музыки к таинственным фильмам Дэвида Линча, умер на 86-м году жизни.

О смерти создателя культовых саундтреков к не менее культовым работам Линча ("Малхолланд-драйв", "Синий бархат", "Твин Пикс", "Шоссе в никуда") сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу композитора..

Бадаламенти в основном писал музыку для кино, но в его биографии есть и сотрудничество с музыкантами калибра Дэвида Боуи, Марианны Фейтфулл и Нины Симоне. Под фанфары Бадаламенти зажигали олимпийский факел на открытии игр в Барселоне в 1992 году.

Творчество уроженца Бруклина Бадаламенти неразрывно связано с фильмами его соотечественника Линча.

За тему к "Твин Пикс" композитор получил "Грэмми" в 1990 году. Он вспоминал потом, что написал ее еще до того, как увидел первый отснятый материал мистического сериала об исчезновении Лоры Палмер.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Линч, Круз и Бадаламенти в 1989 году

Линч выступал соавтором Бадаламенти не только как режиссер. Они вместе писали музыку, для фильмов и не только.