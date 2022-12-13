Турецкий генерал назначен советником минобороны Азербайджана. Что это значит для страны и региона?

час назад

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Автор фото, Meb.gov.tr Подпись к фото, В Турции Бахтияр Эрсай (на фото первый слева) был на должности оперативного начальника сухопутных войск

Назначение турецкого генерала Бахтияра Эрсая советником министра обороны Азербайджана - важный шаг в объединении военных потенциалов Турции и Азербайджана, полагают эксперты.

Биография Эрсая необычная для военного высокого ранга: он сидел в тюрьме за попытку госпереворота, потом спасал турецких граждан от "арабской весны".

Турецкий генерал-полковник Бахтияр Эрсай 10 сентября был назначен советником министра обороны Азербайджана Закира Гасанова. После назначения, как передает местное агентство АПА, на заседании коллегии минобороны он рассказал о своей работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью вооруженных сил Турции, а также об планируемых реформах.

Дело в том, что еще в сентябре Турция назначила четверых своих генералов в специальное командование, представляющее турецкие вооруженные силы в Азербайджане. Одним из них был Бахтияр Эрсай.

Генерал, сидевший в тюрьме

Если почитать турецкие СМИ, то можно увидеть, что генерал-полковник Бахтияр Эрсай имеет богатое прошлое, полное драматичных событий.

По данным Азербайджанской службы Би-би-си, Эрсай был среди офицеров, обвиненных в подготовке государственного переворота в 2011 году и осужденных за это.

Однако, отбыв три года из своего 16-летнего заключения, он был освобожден и все обвинения с него были сняты.

Эрсай вернулся в армию, дослужившись до должности начальника оперативного штаба Сухопутных войск Турции.

В СМИ упоминается, что он руководил операциями против сепаратистской Рабочей партии Курдистана (РПК - традиционный противник действующих властей Турции, объявлена там террористической организацией) на границах Ирака.

Генерал Эрсай также является одним из военных, организовавших успешную эвакуацию 28 тысяч соотечественников из Туниса во время беспорядков "арабской весны" в 2010 году.

Некоторые армянские и российские СМИ также пишут, что Эрсай принимал участие в командовании азербайджанскими войсками в Карабахе осенью 2020 года. Турция в тот момент действительно помогала Азербайджану как на дипломатическом уровне, так и оружием.

В частности, беспилотники "Байрактар" помогли Азербайджану получить примущество на поле боя, нанося с воздуха удары по бронетехнике и позициям армян.

Единая армия со страной-членом НАТО?

Еще в сентябре эксперты говорили Азербайджанской службе Би-би-си, что в Азербайджане проводится структурная реформа сухопутных войск.

По словам военного аналитика Узеира Джафарова, в этом направлении будет работать генерал-полковник Бахтияр Эрсай, он будет играть роль консультанта в подготовке "только сухопутных войск".

Автор фото, TURKEY DEFENCE MINISTRY HANDOUT Подпись к фото, B обеих странах давно говорят о создании единой армии, страны часто проводят совместные учения

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Военные советники из Турции в азербайджанской армии были и раньше, а турецкие педагоги преподавали в военной академии азербайджанским курсантам, напоминает независимый эксперт, а в прошлом сотрудник минобороны, Азад Исазаде.

Во время Карабахской войны 2020 года турецкие военные выполняли функции советников. "Советник министра обороны не отвечает за боевые действия и за подготовку, у него не боевые функции", - подчеркивает эксперт.

В данном случае, по словам Исазаде, в роли советника министра Эрсай нужен как консультант именно для приведения армий Азербайджана и Турции к единому стандарту.

Дело в том, что в обеих странах давно на высоком уровне говорят о создании единой армии, страны часто проводят совместные учения.

А в прошлом году президенты Азербайджана и Турции подписали совместную Шушинскую декларацию, по которой страны обязались оказывать друг другу военную помощь в случае внешней агрессии.

Соглашение фактически подняло военное сотрудничество между двумя странами, одна из которых является членом НАТО, на уровень военного союза, подчеркивает Турецкая служба Би-би-си.

Автор фото, Mod.gov.az Подпись к фото, Эрсай (на фото - крайний справа) сам говорил, что работает над переводом азербайджанской армии в соответствие со стандартами Турции

"Но есть сотни параметров, которые в этих армиях не соответствуют друг другу - это тактические приемы, формирование рот, батальонов, бригад, численный и командный состав, а также вооружение, калибры, радиосвязь", - перечисляет Исазаде.

По словам эксперта, реформы, которые последуют за назначением Эрсая, будут иметь последствия и для региона.

"Это будет единая армия, которая в зависимости от необходимости будет принимать участие в той или иной операции. И это - демонстрация единства перед лицом России, Ирана и Армении", - уверен Исазаде.

У Азербайджана не только военный конфликт с соседней Арменией, но и непростые отношения с двумя соседними странами - Россией и Ираном.