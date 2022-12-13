Международную премию "За свободу прессы" получили украинские журналисты за фоторепортажи из Мариуполя

9 минут назад

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Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Евгений Малолетка помогает парамедику транспортировать женщину, пострадавшую во время обстрела в Мариуполе, 2 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Международная организация "Репортеры без границ" назвала лауреатов своего ежегодного конкурса журналистских работ "За свободу прессы". В номинации "За влияние" победили украинские фотографы, сотрудники американского агентства Ассошиэйтед пресс Мстистлав Чернов и Евгений Малолетка. Премия присуждена за их репортажи из Мариуполя.

Как отмечается на сайте организаторов, Чернов и Малолетка были "единственными репортерами, которые на протяжении трех недель освещали бомбардировки украинского города Мариуполя".

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Фотограф Мстислав Чернов на фоне базы ПВО после российского удара в Мариуполе, 24 февраля 2022 года (фотография Евгения Малолетки)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Евгений Малолетка указывает на дым, поднимающийся после удара по родильному дому в Мариуполе, 9 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Евгений Малолетка фотографирует тело девочки, погибшей в результате обстрела жилого квартала, в городской больнице Мариуполя, 27 февраля 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Медики оказывают помощь мужчине, раненному в результате обстрела города, 4 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Церемония награждения прошла в Париже.

"C опасностей фронта так сложно переключиться на спокойную атмосферу Парижа. Украина в наших сердцах, куда бы мы ни направлялись. О Мариуполе невозможно говорить, не скатываясь в эмоции. Это был абсолютный хаос", - цитирует Чернова официальный твиттер-аккаунт организаторов премии.

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Пожар, охвативший жилой дом в Мариуполе после обстрела, 11 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Люди прячутся в погребе жилого дома в Мариуполе, 12 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Женщина с ребенком в импровизированном бомбоубежище в Мариуполе, 7 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Тела погибших помещают в братскую могилу на окраине Мариуполя, 9 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

Автор фото, RSF/AP Подпись к фото, Через полузадернутые шторы виден дом, загоревшийся в результате обстрела, 12 марта 2022 года (фотография Мстислава Чернова)

В этом году премия "За свободу прессы" отметила свое 30-летие. В трех номинациях на нее претендовали представители 15 стран.