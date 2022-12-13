Международную премию "За свободу прессы" получили украинские журналисты за фоторепортажи из Мариуполя
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Международная организация "Репортеры без границ" назвала лауреатов своего ежегодного конкурса журналистских работ "За свободу прессы".В номинации "За влияние" победили украинские фотографы, сотрудники американского агентства Ассошиэйтед пресс Мстистлав Чернов и Евгений Малолетка. Премия присуждена за их репортажи из Мариуполя.
Как отмечается на сайте организаторов, Чернов и Малолетка были "единственными репортерами, которые на протяжении трех недель освещали бомбардировки украинского города Мариуполя".
"C опасностей фронта так сложно переключиться на спокойную атмосферу Парижа. Украина в наших сердцах, куда бы мы ни направлялись. О Мариуполе невозможно говорить, не скатываясь в эмоции. Это был абсолютный хаос", - цитирует Чернова официальный твиттер-аккаунт организаторов премии.