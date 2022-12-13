"Тайвань и Украина - как братья". Почему некоторые тайванцы едут защищать Украину

Софи Уильямс

BBC News

59 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Цзэн Шэн Гуан погиб на украинской войне в ноябре. Он сражался в Интернациональном легионе территориальной обороны

В одной из церквей Львова мать Цзэн Шэн Гуана в последний раз смотрит на тело своего сына. Он лежит в гробу.

Она приехала сюда с родственниками, а еще на поминальной службе присутствуют украинцы, отдающие дань чести человеку, который погиб в тысячах километров от дома в сражении за страну, где до этого никогда не бывал.

"Цзэн Шэн Гуан, мой мальчик, я хочу, чтобы ты знал, что был очень смелым, - говорит мать военного. - Ты всегда будешь моим сыночком, я тобой горжусь".

Цзэн служил в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины. В ноябре он был убит под городом Лиманом в Донецкой области и стал первым тайванцем, погибшим в этой войне.

После гибели Цзэн Шэн Гуана министерство иностранных дел Тайваня заявило, что Цзэн "отдал свою жизнь в борьбе за свободу Украины".

На войну в Украину прибывают тысячи военных со всего мира, но из Тайваня сюда приехало пока только около десяти человек.

При этом российское вторжение вызвало на Тайване большой резонанс - хотя этот независимый остров находится от Украины на огромном расстоянии. Китай считает Тайвань частью своей территории и не раз заявлял, что готов присоединить остров силой. Но Тайвань считает себя независимым от властей Китая.

Напряженность в Тайваньском заливе резко возросла с недавним визитом на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, который привел в ярость Пекин. Китай провел в заливе масштабные военно-морские учения.

Сэмми Линь, который подружился с Цзэн Шэн Гуаном через интернет, рассказал, что погибший боялся повторения истории с вторжением в Украину на Тайване. "Я помню, как он говорил друзьям, что не может спокойно смотреть, как россияне издеваются над украинцами и убивают их", - говорит он.

Линь говорит, что Цзэн был "одним из самых порядочных людей", которых он когда-либо встречал.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мать Цзэн Шэн Гуана приехала в Украину за телом сына

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Военная служба на Тайване обязательна. И те, кто отслужил по призыву, могут подать заявку на вступление в украинский Интернациональный легион.

28-летний Джек Яо - один из тайваньских добровольцев. Он приехал в Украину через три дня после призыва президента Зеленского, обращенного к зарубежным добровольцам. Из Тайбэя он отправился в Польшу, а затем - в Киев.

"С прошлого года я следил за ситуацией, особенно за тем, как Россия стягивала к украинской границе множество военных и танков. Никто не верил, что [вторжение]произойдет", - сказал он Би-би-си. "Ситуация на Тайване и здесь очень похожи. Я думал - что же я могу сделать, чтобы помочь Украине?"

Он вступил в Грузинский легион (в составе украинских добровольческих частей) и начал выполнять разведывательные задания с элементами ближнего боя. В момент, когда он приехал в Украину, россияне еще пытались взять Киев. "Было множество бомбардировок и обстрелов, россияне стояли в Буче", - вспоминает он. "Во время одного из заданий я видел, как наших ребят убило взрывом. Бомба взорвалась позади них, на расстоянии почти 50 метров".

В свободное от боев время Джек обсуждал положение Тайваня с сослуживцами. "Один парень раньше жил на Тайване и был в курсе ситуации. Тайвань и Украина - как братья. Ситуация такая же на 100%. Они мне говорили, что я не должен погибнуть на этой войне, потому что обязан вернуться и защищать свою родину", - рассказывает Яо.

Автор фото, Jack Yao Подпись к фото, Джек Яо в Польше

Джек Яо уже вернулся в Тайвань, к своему бизнесу по продаже кофе, но другие продолжают воевать.

В недавнем видео для украинской благотворительной организации двое тайваньцев объяснили свои мотивы. "Мы приехали в Украину, чтобы защищать украинцев", - говорят они, держа в руках флаг Тайваня. "Но мы боимся и того, что если Россия победит, то Китай сделает то же самое в Тайване. И мы были готовы приехать в Украину и пожертвовать своими жизнями и свободой ради безопасности ее народа", - добавляет один из тайваньских добровольцев.

Но соображениями геополитики руководствовались не все. В июне тайванец Ли Чэньлин сказал Китайской службе Би-би-си, что поехал на войну, потому что хотел, чтобы у него была "выдающаяся жизнь". Если Китай вторгнется на Тайвань, добавлял он, то его готовность сражаться будет зависеть от поведения тайваньского правительства и США.

Президент США Джо Байден неоднократно говорил, что Вашингтон придет на помощь Тайваню в случае китайского нападения. Однако официально Вашингтон придерживается политики "стратегической неопределенности" - то есть прямо не обещает защищать остров, но и не исключает такой возможности.

В ноябре Байден сказал, что не считает китайское вторжение на Тайвань вероятным в ближайшее время. Он заявил об этом после личной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином перед саммитом "Большой двадцатки" на Бали.

В целом тайванцы оценивают вероятность войны с Китаем по-разному, говорит социолог Пол Хуань из организации Taiwan Public Opinion Forum. "Интересно, что все больше людей говорят, что их это не беспокоит", - сказал он Би-би-си. "Как мы видим в случае с Украиной, уровень беспокойства людей по поводу какого-либо события никак не влияет на его вероятность и ничего не говорит нам о готовности к нему", - добавляет Хуань.

Большинство тайванцев при этом не считают, что их остров способен противостоять Китаю так же долго, как Украина противостоит России, говорит он.

Мать Цзэн Шэн Гуана в трауре, но решение ее сына вместе с другими бороться за Украину ее утешает.