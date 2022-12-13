Илон Маск больше не самый богатый человек в мире. Его обогнал глава компании LVMH Бернар Арно

час назад

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Автор фото, Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира. По подсчетам Forbes и Bloomberg, самым состоятельным человеком планеты теперь стал Бернар Арно - глава компании по производству товаров класса люкс LVMH.

Как пишет Forbes, состояние Маска сейчас составляет 178 млрд долларов. Ему, судя по подсчетам СМИ, принадлежит около 14% производителя электромобилей Tesla, в октябре он также завершил покупку социальной сети "Твиттер" за 44 млрд долларов.

При этом общее состояние Арно составило 188 млрд долларов.

LVMH - французский конгломерат, который занимается производством предметов роскоши. Компания была основана в 1987 году в результате слияния дома моды Louis Vuitton и компании Moët Hennessy и в настоящее время объединяет 75 люксовых брендов. В 2021 году LVMH была признана самой дорогой компанией Европы. Управляет бизнесом семья Арно.

Сделка Маска по покупке "Твиттера" сопровождалась многочисленными скандалами и судебными исками.

В апреле Маск заявил о намерении приобрести сеть за 44 млрд долларов - и эту сумму многие на рынке сочли завышенной. В июле бизнесмен отозвал свое предложение, объяснив этот шаг большим числом фейковых аккаунтов и ботов в "Твиттере". После этого менеджеры Twitter подали на Маска в суд, пытаясь вынудить его к завершению сделки.

На фоне всех этих событий акции Tesla постоянно падали в цене.

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Представитель инвестиционной компании Wedbush Securities Дэн Айвс назвал происходящее "цирком", из-за которого пострадала оценка стоимости производителя электромобилей.

"С точки зрения акций Tesla Маск превратился для Уолл-стрит из супергероя в злодея. Избыточное предложение растет с каждым его твитом, - говорит Айвс. - Весь этот цирк с "Твиттером" повредил брэнду Маска и стал большой проблемой для акций Tesla. Маск - это Tesla, а Tesla - это Маск".

Cтоимость Tesla снизилась и из-за других шагов Маска: чтобы приобрести Twitter, он продал акции автопроизводителя на миллиарды долларов.

Инвесторы также опасаются снижения спроса на электромобили Tesla - на фоне общего спада в экономике и роста стоимости кредитов. Tesla также была вынуждена отозвать некоторые свои автомобили из-за брака.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло 219 млрд долларов, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в $171 млрд.