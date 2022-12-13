Коррупционный скандал в Европарламенте: Ева Кайли лишена должности зампредседателя, но отрицает получение взяток от Катара

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Еву Кайли и еще троих обвиняемых арестовали в субботу, ее счета заморожены

Депутат Европарламента от Греции Ева Кайли отрицает, что получала взятки от представителей Катара. Накануне Кайли на короткое время арестовали после обнаружения у нее нескольких сотен тысяч евро наличными.

"[Ева Кайли] заявляет о своей невиновности и о том, что она не имеет ничего общего со взятками из Катара", - заявил во вторник ее адвокат Михалис Димитракопулос греческому телевидению.

В понедельник бельгийские следователи предъявили Кайли и еще трем подозреваемым обвинения в принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции. Этому предшествовала серия обысков, когда в течение нескольких дней в доме одного из подозреваемых нашли 600 тыс. евро наличными, в доме неназванного евродепутата нашли 150 тыс. евро, а в чемодане в номере брюссельского отеля - 750 тыс. евро.

Об обнаружении 150 тыс. евро в доме евродепутата рассказали источники. На вопрос журналистов, идет ли в данном случае речь о Кайли, ее адвокат во вторник ответил: "Понятия не имею, находили ли деньги и в каких количествах".

Все подозреваемые предстанут перед судом на предварительном заседании в среду.

В самом Европарламенте случившееся уже называют чуть не самым крупным коррупционным скандалом в истории этой организации.

Кайли - 44-летняя гречанка, член Европарламента последние восемь лет и до недавнего времени одна из 14 вице-президентов ЕП. В сферу ее ответственности как заместителя главы входил Ближний восток.

Автор фото, Belgian police Подпись к фото, Полиция Бельгии опубликовала фото наличных, найденных при обысках

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Во вторник депутаты ЕП проголосовали 625 голосами против одного за то, чтобы лишить Кайли ее должности.

Перед тем как поставить на голосование вопрос о лишении Кайли должности, спикер парламента Роберта Метсола заявила, что европейская демократия и свободное общество под угрозой и что она и парламент сделают все, чтобы бороться с коррупцией. "Не будет никакой безнаказанности, как не будет и "заметания под ковер", - добавила Метсола.

Прокуратура Бельгии не назвала государство, в интересах которого фигуранты дела получали деньги, однако европейские СМИ сразу же написали про Катар, который сейчас принимает чемпионат мира по футболу.

Правительство Катара утверждает, что любые утверждения о его неправомерных действиях являются плодом глубокого заблуждения.

Среди других арестованных - бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери, глава итальянского НКО "Нет мира без справедливости" Никколо Фига-Таламанка и генсек Международной конфедерации профсоюзов (со штаб-квартирой в Брюсселе) Лука Висентини, которого после допроса отпустили.

Наличные

Бельгийская полиция опубликовала во вторник фото изъятых денег - пачки наличных в купюрах номиналом от 200 до 10 евро.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Председатель парламента Роберта Метсола заявила, что не должно быть безнаказанности и "заметания под ковер"

Прокуратура, которая прямо не называет Катар, подозревает, что некое "государство Персидского залива" в течение нескольких месяцев влияло на экономические и политические решения парламента, в основном, через контакты с ассистентами и помощниками.

Исходя из обнародованной информации, Кайли и остальных могут подозревать в получении денег в обмен на создание положительного образа Катара в целом и распространение позитивной информации о положении трудовых мигрантов в этой стране.

На вопрос журналистов о деньгах, найденных у Кайли, ее адвокат заявил: "Я понятия не имею, действительно ли там нашли деньги и сколько".

Обвинения бросили тень на лоббистские группы в Европарламенте в целом. На этой неделе там должны были рассматривать вопрос о разрешении безвизового въезда в ЕС для жителей Катара, однако теперь рассмотрение отложено.

Греческая партия социалистов исключила Еву Кайли из своих рядов, она также отстранена от исполнения всех своих обязанностей в Европарламенте, а в понедельник Греция заморозила активы, принадлежащие ей, ее мужу и ближайшим родственникам. Деятельность ее компании по недвижимости в Афинах также приостановлена.

Корреспондент Би-би-си в Брюсселе Джессика Паркер передает, что детали, обнародованные бельгийской полицией, стали настоящим шоком для людей, близких к парламентским кругам. Ее собеседники признавались, что потрясены масштабом и откровенностью обвинений.

Речь о Катаре

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала обвинения "очень серьезными" призвала к созданию нового органа ЕС по этике.

В ноябре, когда депутаты парламента привлекли внимание к нарушению прав человека в Катаре, Ева Кайли выступила с бурной речью, восхваляя эту страну за прием чемпионата мира по футболу и называя его "лидером в области трудовых прав".

Депутат Европарламента от зеленых Даниэль Фройнд, возглавляющий межпартийную группу по борьбе с коррупцией, сказал Би-би-си, что в парламенте действуют "достаточно хорошие правила прозрачности лоббирования", но третьи страны, такие как Катар, ими не учитываются. "Поэтому я думаю, что эти третьи страны должны тоже войти в реестр", - сказал Фройнд.

Европарламент - единственный орган ЕС, депутаты которого избираются прямым голосованием. 705 членов парламента избирают жители 27 стран.