СМИ: США готовятся передать Украине системы ПВО "Пэтриот"

9 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Система "Пэтриот" в Польше

Телекомпания Си-эн-эн и агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США сообщает, что Вашингтон "завершает подготовку договоренности" о передаче ВСУ систем ПВО "Пэтриот". По их данным, решение может быть принято уже на этой неделе.

О возможной передаче новых систем ПВО первой сообщила Си-эн-эн (CNN), ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников.

"План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его пошлют на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили Си-эн-эн, что такое одобрение ожидается", - сообщила телекомпания.

Сколько именно установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Журналисты напоминают, что одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины - командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.