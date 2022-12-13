СМИ: США готовятся передать Украине системы ПВО "Пэтриот"
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Телекомпания Си-эн-эн и агентство Рейтер со ссылкой на источники в администрации США сообщает, что Вашингтон "завершает подготовку договоренности" о передаче ВСУ систем ПВО "Пэтриот". По их данным, решение может быть принято уже на этой неделе.
О возможной передаче новых систем ПВО первой сообщила Си-эн-эн (CNN), ссылаясь на анонимных высокопоставленных чиновников.
"План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, прежде чем его пошлют на подпись президенту Джо Байдену. Три чиновника подтвердили Си-эн-эн, что такое одобрение ожидается", - сообщила телекомпания.
Сколько именно установок сможет получить Украина, собеседники Си-эн-эн не сказали. Журналисты напоминают, что одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины - командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.
Вскоре за Си-эн-эн собственное подтверждение намерения США передать Украине это мощное и современное средство ПВО получило от американских чиновников и агентство Рейтер.
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