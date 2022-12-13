Полуфинал ЧМ по футболу: Аргентина разгромила Хорватию 3:0 и сразится за титул чемпионов

31 минуту назад

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Автор фото, Reuters

Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по футболу в Катаре. Команда во главе с нападающим Лионелем Месси разгромила Хорватию в полуфинале со счетом 3:0 и теперь сразится за чемпионский титул с победителем второго полуфинала между сборными Франции и Марокко, который состоится в среду.

Матч проходил при ощутимом преимуществе аргентинцев, которые атаковали намного острее сборной Хорватии, самым знаменитым игроком которой считают полузащитника испанского клуба "Реал Мадрид" Луку Модрича.

В отличие от своего главного соперника, Месси продемонстрировал убедительный результат. На 34-й минуте он реализовал пенальти, заработанное Альваресом и таким образом открыл счет. Позже аргентинцы забили еще два гола - один из них после пасса Месси, а второй - после стремительного прохода Альвареса с мячом почти через все поле.

Автор фото, Reuters

На предыдущем ЧМ в Москве выступление аргентинцев было крайне хаотичным, незадолго до того турнира они поменяли несколько главных тренеров и вылетели на этапе одной восьмой финала.

Но тренер Лионель Скалони, который руководит командой с 2018 года, сделал аргентинскую сборную намного более успешной. Она, как правило, не пропускает много голов и активно забивает: в пяти играх перед ЧМ в Катаре противникам не удалось забить аргентинцам ни одного мяча, а они отправили мяч в сетку 16 раз. Последний раз они проиграли в 2019 году сборной Бразилии.

В первом туре чемпионата мира в Катаре аргентинцы сенсационно проиграли сборной Саудовской Аравии, которая находилась на 51-м месте в рейтинге ФИФА. До этого команда не проигрывала уже три года - и 35 матчей подряд.