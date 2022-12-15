Симуляция или нарушение прав? Пенитенциарная служба Грузии опубликовала кадры Саакашвили в клинике

Нина Ахметели

Би-би-си

13 минут назад

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Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Кадры из больницы, где проходит лечение Михаил Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеозаписи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении в клинике "Вивамеди" в Тбилиси. Ведомство называет записи подтверждением симуляции, агрессивного поведения и оскроблений медперсонала со стороны Саакашвили. Адвокаты и сторонники экс-президента считают обнародование кадров очередным нарушением прав третьего президента Грузии и подтверждением того, что он находится в тяжелом состоянии.

"Вчера система окончательно опозорилась на весь мир. Хочу обратиться ко всем, кто считает себя человеком с достоинством. Я надеюсь на вашу человечность. Видели ли вы в какой-либо стране мира, включая Россию, такую ​​дикость и безобразие?" - так отреагировал на обнародование видеозаписей сам Саакашвили.

В заявлении, которое было опубликовано на странице Саакашвили в Facebook, экс-президент говорит, что больше всего ему жаль персонал клиники, и, чтобы с ним ни случилось, меньше всего в этом будут виноваты они.

"Что касается меня, то вы можете осуществить анонсированный вами план убийства, но сломить меня не сможете", - заявил Саакашвили.

Записи с камер слежения общей продолжительностью в десять с половиной минут были опубликованы вечером 14 декабря. Они сделаны в разное время и на некоторых из них не видны даты.

На беззвучных записях отражены разные действия Саакашвили в клинике "Вивамеди"- он то ест, то лежит и тяжело дышит, то падает с кровати, то что-то кричит персоналу и бросает разные предметы. В конце, в записи, датированной 12 декабря этого года, он передвигается уже с помощью ходунков.

Саакашвили, который сейчас имеет украинское, а не грузинское гражданство, уже больше года находится в заключении. Он был задержан вскоре после возвращения в Грузию осенью прошлого года. В мае этого года его из тюрьмы в городе Рустави перевели в клинику "Вивамеди" в Тбилиси.

В Грузии он обвиняется по нескольким уголовным делам. По двум из них еще до возвращения в Грузию он был заочно приговорен к шести годам заключения.

Сам Саакашвили называет себя "узником Путина" и считает все предъявленные ему обвинения преследованием по политическим мотивам.

"Защита имиджа Грузии"

Автор фото, Georgian Ministry of Justice/Anadolu Agency Подпись к фото, Министр юстиции Рати Брегадзе объяснил решение обнародовать кадры необходимостью защитить имидж Грузии в мире

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Близкие и сторонники Саакашвили уже давно бьют тревогу по поводу его состояния, утверждая, что спасти его жизнь можно только отправив его на лечение за границу.

Заявления близких подтверждают заключения экспертизы, которую проводил центр "Эмпатия", выводы иностранных специалистов и врачей экспертной группы, созданной Народным защитником (омбудсменом) Грузии для мониторинга медицинского обслуживания Саакашвили.

Призывы освободить Саакашвили, чтобы у него была возможность продолжить лечение за границей, все чаще звучат с международных трибун.

В принятой 14 декабря резолюции депутаты европейского парламента в очередной раз призвали власти принять такое решение.

Посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дегнан, отвечая на вопросы журналистов, повторила, что ответственность за соблюдение прав Саакашвили, получение им надлежащего медицинского обслуживания и соблюдения его права на справедливый суд, лежит на грузинских властях.

Но власти говорят, что все права Саакашвили защищены, и его лечат в соответствующей случаю клинике. Сторонников Саакашвили они обвиняют в спекуляциях, а самого заключенного экс- президента - в сознательном нанесении вреда собственному здоровью и неподчинении врачам.

Обнародование кадров из клиники пенитенциарная служба объяснила "высоким общественным интересом". Подобный аргумент ведомство приводило и в прошлом году, когда были опубликованы кадры перевода Саакашвили из руставской тюрьмы в тюремную больницу.

Тюремное ведомство говорит, что на обнародованных 14 декабря кадрах ясно видны симулятивные действия Саакашвили, его агрессивное поведение и оскорбления в адрес медперсонала.

Министр юстиции Рати Брегадзе объяснил решение обнародовать кадры необходимостью защитить имидж Грузии.

"Когда радикальные силы пытаются навредить имиджу государства как за его пределами, так и внутри страны, создать из государства образ врага и укоренить такое представление, будто государство - мучитель, у нас есть легитимная цель - чтобы общество было верно информировано о том, что в этом государстве никого не пытают", - сказал он, комментируя кадры телеканалу "Имеди".

Адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе назвал обнародование видеокадров уголовным преступлением. В интервью телеканалу "Формула" он отметил, что они были опубликованы без согласия самого заключенного. По его словам, видеокадры смонтированы в ключе, который устраивает власти, и это заметно невооруженным глазом.

"Власти этими кадрами нам говорят, якобы он симулирует и на самом деле чувствует себя хорошо. Но они ошиблись. Для нормально мыслящих людей, я имею ввиду неангажированных политически и не ботов, это, наоборот, подтверждение, что этому человеку плохо", - заявил адвокат.

В ожидании суда

Автор фото, VANO SHLAMOV/AFP Подпись к фото, Вплоть до начала заседания 14 декабря сторонники и адвокаты Саакашвили надеялись на его дистанционное подключение из клиники "Вивамеди". Но суд отказал ему в просьбе об этом

Обнародование кадров уже вызвало критику со стороны правозащитников. Аппарат Народного защитника Грузии отметил, что экспертная группа, созданная омбудсменом для мониторинга лечения Саакашвили, оценила его общее состояние как тяжелое. Обнародованием 14 декабря кадров министерством юстиции ставит под сомнение достоверность установленных диагнозов, что противоречит оценке экспертов, говорится в заявлении аппарата омбудсмена.

Офис Народного защитника отмечает, что агрессивное поведение может быть одним из характеристик идентифицированных диагнозов, а использование состояния здоровья против заключенного недопустимо.

"Государство обязано помочь заключенному пациенту, оказать ему соответствующую помощь и не использовать медицинские показания заключенного против него", - говорится в заявлении.

Служба защиты персональных данных Грузии заявила, что приступила к изучению вопроса по факту обработки персональных данных Саакашвили и обнародования кадров пенитенциарной службой.

Кадры были опубликованы вскоре после судебного заседания по ходатайству защиты Саакашвили о его освобождении или отсрочки ему наказания в связи с состоянием его здоровья.

Адвокаты и сторонники Саакашвили вплоть до начала заседания надеялись, что он сможет принять участие в процессе дистанционно. Публичное появление экс-президента, по их мнению, было бы наглядным и очередным подтверждением тяжелого состояния Саакашвили.

Но врачи посчитали транспортировку Саакашвили в суд нецелесообразным, а пенитенциарная служба заявила, что на данном этапе лишена возможности подключить его к заседанию дистанционно.