Четыре человека погибли при попытке пересечь Ла-Манш на лодке

33 минуты назад

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Подпись к фото, Британия и Франция развернули в среду утром крупномасштабную спасательную операцию

По меньшей мере четыре человека погибли, когда рано утром в среду лодка, полная мигрантов, потерпела бедствие в Ла-Манше. Британия провела спасательную операцию, 43 человека спасены, 30 из них вытащили из воды.

Учитывая морозную погоду, предполагают, что число жертв может возрасти - в ночь со вторника на среду температура воздуха в этом районе упала до 1°C, температура воды +12°C.

Лодка потерпела бедствие около 3 часов ночи по Гринвичу у побережья Дандженесса, примерно в 50 км от Дувра. Британия и Франция развернули в среду утром крупномасштабную спасательную операцию - на помощь отправили береговую охрану Великобритании, ВМС Франции и санитарную авиацию.

Задействовали также рыбацкую лодку, находившуюся в этом районе, и вертолеты.

"Мне сообщили о о печальном инциденте сегодня утром, меня постоянно держат в курсе, наши агентства срочно устанавливают все факты", - добавила министр внутренних дел Суэлла Браверман.

По всей вероятности, лодка перевозила мигрантов, рискнувших пересечь британскую границу по воде из Франции.

Эта крупномасштабная спасательная операция - первая после того, как в ноябре прошлого года 27 мигрантов погибли, когда их лодка затонула по пути из Франции в Великобританию.

Сообщается, что с пятницы по воскресенье через Ла-Манш в Британию на лодках перебрались 460 человек, а всего в этом году их количество составило почти 45 тысяч человек.

Во вторник премьер-министр Риши Сунак объявил о новых мерах по предотвращению незаконной миграции на небольших лодках.

Выступая в парламенте, премьер-министр заявил, что планирует создать специальную группу, которая будет нацелена именно на борьбу с незаконной переправкой мигрантов по воде.