Азербайджанские "активисты" блокируют дорогу из Карабаха в Армению. Одновременно в Карабахе пропал газ

9 часов назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Собравшиеся утверждают, что присутствие миротворцев мешает разработке месторождений, но по внешним признакам акция скорее политическая, чем экологическая

Уже третий день на единственной дороге, соединяющей Карабах с Арменией, азербайджанские активисты проводят круглосуточный пикет. Карабах оказался фактически заблокирован. Одновременно там пропал газ - предположительно из-за того, что Азербайджан перекрыл газопровод.

Что происходит?

Азербайджанские активисты уже третий день пикетируют стратегически важную дорогу Шуша - Лачин, которая связывает Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. Пикетчики говорят, что протестуют против действий российских миротворцев, которые якобы прикрывают незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на контролируемых ими территориях.

Активисты с плакатами выстроились на дороге напротив российских миротворцев, фактически перекрыв движение.

Миротворцев Россия ввела в Карабах после 44-дневной войны 2020 года. Они охраняют территории, где живут армяне.

Армянская сторона заявляет, что блокирование дороги привело к полной блокаде Карабаха, что чревато для региона гуманитарным кризисом. Азербайджанские активисты заявили, что готовы пропускать гражданские машины.

В начале декабря представители азербайджанского министерства экономики собирались проинспектировать условия эксплуатации карабахских месторождений полезных ископаемых и экологическую обстановку, но, как пишут в азербайджанской прессе, из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

В понедельник на дороге стали собираться люди, называющие себя экологами.

"Мы призываем власти Азербайджана восстановить свободное движение по коридору", — написал по поводу происходящего официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

Минобороны России заявило, что ведет с Азербайджаном переговоры о возобновлении движения по дороге.

Омбудсмен Армении говорит, что эта акция организована азербайджанскими властями.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Работники МЧС Азербайджана помогают пикетчикам ставить палатку

Что за экоактивисты?

На фотографиях видно множество палаток, которые установлены на дороге. На видео слышно, как активисты кричат: "Стоп экологическому террору!"

Настоящие ли это экоактивисты или нет - вопрос пока открытый. Судя по видео с места событий, среди участников акции есть работники госкомпаний и даже, как передает Азербайджанская служба Би-би-си, рабочие из турецких компаний.

Член общественного совета при минэкологии Махсати Гусейнова сама написала на своей странице в соцсетях, что участвует в акции, и публикует оттуда видео.

По внешним признакам акция выглядит скорее политической, чем экологической. Например, участники вынесли большой флаг Азербайджана, многие завернуты в национальный флаг. Несколько женщин стоят на акции в шубах, что дает дополнительный повод усомниться в том, что участники имеют отношение к экодвижению.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Уже третий сутки люди называющие себя экоактивистами стоят на дороге в Карабахе. На их пути российские миротворцы

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Эксперты ранее говорили Би-би-си, что новый виток противостояния может быть связан с желанием азербайджанского президента Ильхама Алиеваа подтолкнуть Армению к скорейшему решению спорных вопросов и добиться подписания мирного договора на выгодных для Азербайджана условиях.

После окончания войны в Карабахе регулярно случались обострения и вооруженные стычки. В основном в эскалации обвиняли Азербайджан, чьи военные за последний год успели даже взять под контроль один населенный пункт и высоту в зоне конфликта.

Что касается экологии, то в Азербайджане есть другие не менее серьезные проблемы, чем состояние карабахских месторождений. Они в основном связаны с нефтедобычей. Кроме того, известные экоактивисты регулярно обращают внимание министерства экологии на вырубку лесов и уничтожение редких животных. А в прошлом году наделал шуму сафари-туризм: выяснилось, что жители богатых арабских стран при бездействии властей приезжают в Азербайджан охотиться на птиц из "Красной книги".

Шахин Рзаев, известный азербайджанский журналист и постоянный участник негосударственных проектов, в рамках которых азербайджанцы и армяне поддерживают диалог, сказал: "Я бы показал этим экологам, что происходит в моем родном поселке Сураханы, где нефть добывают. Там материала на пять лет хватит".

Режим жесткой экономии

Армянская сторона также говорит, что Азербайджан перекрыл газ, Азербайджан это отрицает. Так или иначе, в Карабахе сейчас газа нет.

"В Карабахе выключен газ, говорят, что ночью отключили и электричество, утром его снова включили. Карабахцы готовятся к тому, чтобы перейти на режим жесткой экономии, в том числе прекратить работу школ". - рассказал Би-би-си ереванский журналист Марк Григорян.

По его словам, в Ереване прошло специальное заседание парламента на эту тему и запланирован митинг оппозиции, группа людей пикетирует посольство России, а бывший госминистр Карабаха устроил сидячую забастовку у офиса ООН.

Автор фото, AZERTAG Подпись к фото, Лачинская дорога перекрыта уже третий день

"В целом, настроение подавленное, - говорит Григорян. - Много говорят о попытке властей Азербайджана начать насильственное выселение армян из Карабаха".