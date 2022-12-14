Дрон "Индженьюити" пролетит над холмами Марса

52 минуты назад

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Подпись к фото, "Персеверанс" сделал селфи себя и "Индженьюити"

Беспилотник "Индженьюити", прибывший на Марс вместе с марсоходом "Персеверанс", должен в ближайшее время совершить полет над близлежащими холмами Красной планеты.

В настоящее время марсоход находится на дне кратера Езеро, но по плану он должен выбраться оттуда на более открытую местность.

Поэтому инженерам пришлось обновить программное обеспечение "Джинни" (как неофициально называют беспилотник), чтобы дать ему возможность маневрировать в условиях холмистой местности.

"До этого момента "Индженьюити" всегда считал, что Марс абсолютно плоский, как блин, - рассказал Би-би-си главный пилот Хавард Грип. - Только теперь, благодаря последним обновлениям программного обеспечения, мы можем "объяснить" дрону, что на самом деле на планете есть холмы".

В 2021 году "Джинни" стал первым аппаратом, которому удалось совершить полет на электротяге на другой планете.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Гениальный вертолет". Первый беспилотный полет над Марсом

Собственно, это и полетом назвать сложно: дрон поднялся на высоту три метра и опустился обратно. Но главное - начать.

С тех пор марсианский вертолет совершил еще 35 полетов, каждый раз выше и дальше.

В принципе "Джинни" должен был лишь продемонстрировать новую технологию, но инженеры НАСА решили не упускать возможностей, которые предоставляет вертолет-разведчик.

Автор фото, NASA/JPL-Caltech Подпись к фото, "Индженьюити" сделал этот снимок отработанного оборудования из системы посадки "Персеверанс"

Теперь беспилотник помогает марсоходу и его пилотам на Земле прокладывать маршрут.

Заодно "Джинни" делает снимки скальных обнажений с разных ракурсов, помогая строить трехмерные модели интересных объектов для дальнейшего изучения.

Но теперь программа работы усложнилась. "Персеверанс" вскоре закончит сбор образцов горных пород, которые он оставляет в специальных контейнерах прямо на грунте, чтобы их могли подобрать последующие экспедиции, планируемые на конец десятилетия. После этого он отправится на возвышенность - и "Джинни" придется его сопровождать.

Сначала марсоход поднимется на 40-метровые отложения в дельте древней реки, а затем двинется к ободу кратера Езеро.

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Новое программное обеспечение позволит вертолету вносить необходимые навигационные поправки, учитывающие изменение рельефа.

Оно также должно помочь в решении другой проблемы - особенностей рельефа грунта в месте приземления.

В настоящее время пилоты "Джинни" на Земле находят безопасные места для приземления по спутниковым снимкам. "Но орбитальные снимки сложнее сопоставить с небольшими камнями на грунте среди холмов. Вот тут-то и приходит на помощь другая функция нового софта: непосредственно перед посадкой "Индженьюити" сам может взглянуть на поверхность, определить, где находятся камни, и избежать посадки на них", - объяснил Грип.

Главный пилот ведет журнал, в который записывает все полеты "Джинни". Сейчас он заполнен до последней страницы.