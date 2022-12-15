Илон Маск снова продает акции Tesla. Инвесторы волнуются и обвиняют Twitter

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Согласно финансовой отчетности, опубликованной в среду вечером, генеральный директор Tesla Илон Маск продал еще около 22 миллионов акций своего бизнеса по производству электромобилей - на сумму около 3,6 млрд долларов.

Согласно данным, предоставленным в Комиссию по ценным бумагам и биржам, сделки были совершены в период с понедельника по среду.

Весной этого года Маск заявил, что не планирует дальнейших продаж акций Tesla после 28 апреля, и потом еще раз, в августе, пообещал не продавать акции компании.

Однако с момента покупки Twitter Маск уже продал акций Tesla на сумму около 23 млрд долларов, а всего за минувший год - почти на 40 млрд.

При этом состояние самого Маска за год уменьшилось, и недавно он уступил титул самого богатого человека планеты Бернару Арно - генеральному директору группы LVMH, производящей предметы роскоши. По данным Forbes, состояние Маска сейчас составляет 174 млрд долларов, а Арно - почти 191 млрд.

Неблагополучный год

Акции Tesla стремительно дешевеют. В конце прошлого года компания оценивалась в триллион долларов и даже несколько больше. Однако в среду акции Tesla подешевели на 2,6%, в результате чего рыночная капитализация компании упала до 495 млрд долларов - впервые с 2020 года. За год компания потеряла 55% своей стоимости.

Инвесторы опасаются падения спроса на электромобили в связи с общим замедлением экономики и удорожанием кредитов. К тому же конкуренты Tesla наступают ей на пятки.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Tesla расширяет производство в Европе и Китае, однако компания начала приносить прибыль лишь два года назад

На этой неделе Goldman Sachs понизил ценовой ориентир для Tesla, что часто означает, что аналитики ожидают падения акций, даже несмотря на то, что компания "остается хорошо позиционированной для долгосрочного роста". Но аналитики банка предположили, что количество проданных автомобилей будет ниже, чем ожидалось.

"Мы считаем, что бренд Tesla имеет значительную ценность, связанную с ведущими позициями компании в области чистой энергии и передовых технологий, - говорится в отчете Goldman Sachs. - Мы считаем, что для того, чтобы Tesla оправдала или превзошла долгосрочные ожидания инвесторов, важно вернуть внимание потребителей к этим основным атрибутам - устойчивости и технологии".

Мешает Twitter

Решение Маска купить Twitter вызывало беспокойство инвесторов Tesla с весны, когда он впервые проявил интерес к этой социальной сети.

Большая часть состояния Маска - это акции Tesla, и, в общем, было понятно, откуда он возьмет деньги на покупку Twitter. Акции Tesla упали, но многие инвесторы сохраняли осторожный оптимизм или, по крайней мере, нейтральное отношение к сделке Маска.

Однако сейчас многие инвесторы Tesla начинают высказывать опасения, что Маск уделяет слишком много внимания социальной сети и недостаточно - автомобильной компании и другому своему проекту, компании SpaceX.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Инвесторы опасаются, что, с головой погрузившись в дела новоприобретенной социальной сети, Маск забросил управление другими своими компаниями

Некоторые даже заговорили о том, что Маску пора оставить пост генерального директора Tesla - раз уж он не может полностью сконцентрироваться на ее делах.

"Илон бросил Tesla, и у компании нет функционирующего генерального директора", - написал в "Твиттере" Лео Когуан, крупный акционер Tesla. "Проснитесь, совет директоров Tesla, - каков план? Кто управляет Tesla и когда Илон вернется?" - вторил ему другой крупный инвестор Росс Гербер.

Маск ответил: "Я позабочусь о том, чтобы акционеры Tesla получили выгоду от Twitter в долгосрочной перспективе".

Раздвоение Маска

В своих документах Tesla признает, что Маск занят различными деловыми предприятиями, и называет это риском для бизнеса.

"Мы очень зависим от услуг Илона Маска, технического директора Tesla и нашего главного исполнительного директора, - заявила компания. - Хотя господин Маск уделяет значительное время Tesla и принимает активное участие в управлении компанией, он не посвящает Tesla все свое время и внимание".

Не помогает Tesla и непрекращающийся шум в прессе, преследующий Маска с самого начала саги о покупке Twitter.

"Бренд Маска напрямую ассоциируется с Tesla, - считает аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз. - И весь этот цирк в Twitter - это большой синяк под глазом Маска и, следовательно, большой синяк у Tesla".

Гэри Блэк, управляющий партнер инвестиционной компании Tesla Future Fund LLC, призвал совет директоров Tesla оказать давление на Маска, чтобы тот нашел уже руководителя для Twitter и наконец занялся делами автопроизводителя.

"Он скоро поймет (если уже не понял), что его поляризующие политические взгляды вредят восприятию клиентами электромобилей Tesla, - написал он в своем твите. - Клиенты не хотят, чтобы их автомобили вызывали противоречивые эмоции, они хотят гордиться тем, что ездят на них, а не стыдиться".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В глазах покупателей и инвесторов Маск ассоциируется с Tesla не меньше, чем в свое время Стив Джобс - с Apple

Будущее Twitter и Tesla теперь связано - не только благодаря тому, что ими руководит Маск, но и благодаря его финансовым средствам.

"Чем больше падают акции Tesla, тем больше это повышает давление на способность Маска финансировать дальнейшие убытки Twitter", - считает Айвз.

Что ждет Tesla

Удастся ли Маску сделать Twitter прибыльным - отдельный вопрос. Tesla, однако, начала приносить прибыль в 2020 году (впервые с момента основания в 2003 году).

В минувшем году дела у компании шли неплохо, только в третьем квартале этого года она заработала 3,3 млрд долларов - это меньше, чем GM, например, но больше, чем Ford.

Однако один из главных рынков электромобилей сегодня - это Китай. Как ожидают аналитики, в этом году в стране будет продано более шести миллионов электромобилей, примерно вдвое больше, чем в прошлом, и в шесть раз больше по сравнению с 2020 годом.

Позиции Tesla на китайском рынке сравнительно неплохи, и компания наращивает производство двух предлагаемых в Китае моделей - Model 3 и Model Y.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Доля Tesla на китайском рынке электромобилей не превышает 8%

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Однако из всех проданных с начала года электромобилей лишь 8% - это Tesla. Еще 3,5% - это Volkswagen, а все остальные - это китайские бренды, в первую очередь BYD Song, чья рыночная доля чуть не дотягивает до 30%.

В Китае же производится и значительная часть комплектующих для автомобилей Tesla, не только для китайского, но и для остальных рынков. Политика "нулевого ковида", проводимая китайскими властями, заметно сказалась на цепочках поставок и внутри страны, и за ее пределами.

Все это означает, что Tesla ждут непростые времена. А тут еще беспокойный генеральный директор, который, похоже, никак не может решить, какому из его бизнес-предприятий требуется неустанное внимание. Если он продолжит продавать акции Tesla для финансирования Twitter, то, по мнению наиболее пессимистично настроенных аналитиков, утонут обе компании, а вместе с ними, возможно, и другое детище Маска - SpaceX.