Аргентина ликует и празднует футбольный триумф, Франция оплакивает мечту. Фотографии
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Аргентинские футбольные болельщики по всему миру празднуют победу своей команды над Францией в одном из самых захватывающих финалов Кубка мира за всю историю соревнований.
Французы, в свою очередь, оплакивают упущенную возможность стать чемпионами мира второй раз подряд, что ранее удавалось лишь дважды - итальянцам и бразильцам.
На улицах Буэнос-Айреса не только ликование, но и облегчение - матч оказался невероятно напряженным. Радость в первом тайме быстро сменилась тишиной во втором - и многие прятали лица в ладонях, будучи не в силах следить за послематчевыми пенальти.
А затем сотни тысяч поклонников Лионелей Месси, все в футболках с номером 10, хлынули на улицы по всей стране, чтобы отпраздновать победу своей легенды футбола и команды-победительницы.
На улицах Буэнос-Айреса жарили стейки, а в центре города не стихал шум фейерверков. Праздник продолжался до глубокой ночи.
Аргентинцам была очень нужна эта победа. Страна пострадала от экономического кризиса - из-за стремительно растущей инфляции ее жители часто с трудом сводят концы с концами.
"Это счастье для всех, для всех этих людей. Сегодня наша очередь, и радость принадлежит нам", - сказал 50-летний администратор столичного отеля Хулио Бердун.
Победа объединила континент. Сосед Аргентины, Бразилия - это самый яростный соперник страны на футбольном поле, но сейчас вся Южная Америка гордится тем, что аргентинцы смогли отобрать кубок у французов и вернуть его на континент.
"Это эпично, вся история Аргентины - это такие страдания", - сказал болельщик, наблюдавший за игрой на огромном экране в столичном парке "Сентенарио".
Франция: упущенная мечта
Во Франции, как нетрудно догадаться, царит печаль и уныние.
"Что случилось с ослепительной командой, громившей противников в начале недели?" - спрашивали болельщики после первого тайма, который французская сборная провела будто в летаргии.
Французы сумели мобилизоваться, хет-трик Мбаппе вошел в книгу рекордов. Но этого оказалось недостаточно.