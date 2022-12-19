Аргентина ликует и празднует футбольный триумф, Франция оплакивает мечту. Фотографии

час назад

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Автор фото, PA Media

Аргентинские футбольные болельщики по всему миру празднуют победу своей команды над Францией в одном из самых захватывающих финалов Кубка мира за всю историю соревнований.

Французы, в свою очередь, оплакивают упущенную возможность стать чемпионами мира второй раз подряд, что ранее удавалось лишь дважды - итальянцам и бразильцам.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аргентина впервые выиграла финал чемпионата мира по футболу с 1986 года

На улицах Буэнос-Айреса не только ликование, но и облегчение - матч оказался невероятно напряженным. Радость в первом тайме быстро сменилась тишиной во втором - и многие прятали лица в ладонях, будучи не в силах следить за послематчевыми пенальти.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Центром празднования в Буэнос-Айресе стала площадь Республики, где находится 67-метровый обелиск в честь 400-летия основания города

А затем сотни тысяч поклонников Лионелей Месси, все в футболках с номером 10, хлынули на улицы по всей стране, чтобы отпраздновать победу своей легенды футбола и команды-победительницы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Финал чемпионата мира выдался не на шутку драматичным. Сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, по пенальти - 4:2). Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

На улицах Буэнос-Айреса жарили стейки, а в центре города не стихал шум фейерверков. Праздник продолжался до глубокой ночи.

Аргентинцам была очень нужна эта победа. Страна пострадала от экономического кризиса - из-за стремительно растущей инфляции ее жители часто с трудом сводят концы с концами.

Автор фото, Getty Подпись к фото, Так выглядели улицы Росарио, родного города Лионеля Месси, после победы Аргентины

"Это счастье для всех, для всех этих людей. Сегодня наша очередь, и радость принадлежит нам", - сказал 50-летний администратор столичного отеля Хулио Бердун.

Автор фото, EPA

Победа объединила континент. Сосед Аргентины, Бразилия - это самый яростный соперник страны на футбольном поле, но сейчас вся Южная Америка гордится тем, что аргентинцы смогли отобрать кубок у французов и вернуть его на континент.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Аргентинцы праздновали победу по всему миру, где бы ни оказались - на этом снимке Таймс-сквер в Нью-Йорке

"Это эпично, вся история Аргентины - это такие страдания", - сказал болельщик, наблюдавший за игрой на огромном экране в столичном парке "Сентенарио".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Болельщики в Сиднее

Франция: упущенная мечта

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Французские болельщики обрели надежду после того, как их команда, проигрывая 0:2 во втором тайме, сумела довести игру до пенальти

Во Франции, как нетрудно догадаться, царит печаль и уныние.

"Что случилось с ослепительной командой, громившей противников в начале недели?" - спрашивали болельщики после первого тайма, который французская сборная провела будто в летаргии.

Французы сумели мобилизоваться, хет-трик Мбаппе вошел в книгу рекордов. Но этого оказалось недостаточно.