Мэра Стамбула осудили за оскорбление представителя власти. Он мог стать опасным соперником Эрдогана на выборах

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мэр Стамбула посчитал приговор несерьезным и заявил, что он является попыткой не допустить его к президентским выборам. Он - один из немногих лидеров оппозиции, который может составить реальную конкуренцию нынешнему президенту Эрдогану

Турецкий суд приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу к двум с половиной годам тюремного заключения за, как было сказано, оскорбление представителя власти.

Суд посчитал преступлением то, что в одном из своих выступлений, Имамоглу назвал дураками чиновников, отменивших результаты выборов мэра Стамбула, состоявшихся в марте 2019 года.

На них он победил кандидата от президентской Партии справедливости и развития. Выборы в Стамбуле пришлось проводить дважды, и если на первых Имамоглу победил с минимальным преимуществом, то на вторых - с отрывом более чем в 9%.

Первый результат был аннулирован после того, как правящая партия подала несколько жалоб на нарушения, якобы допущенные в ходе голосования и подсчете голосов.

В результате избирательная комиссия постановила провести повторные выборы, и убедительная победа Имамоглу положила конец 25-летнему правлению Партии справедливости и развития в крупнейшем городе Турции.

Дело основывается на словах мэра, которые он произнес после своей первой победы в 2019 году. Имамоглу в свое оправдание заявлял, что он назвал чиновников дураками в ответ на слова министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, который применил к нему аналогичный эпитет.

Если апелляционный суд оставит приговор без изменения, то это может означать конец политической карьеры Имамоглу, включая участие в президентских выборах в будущем году.

В видеообращении, опубликованном после приговора суда, Имамоглу высказался о решении суда пренебрежительно, заявив, что "горстка людей не имеет право брать на себя власть, которую дает народ".

Ожидается, что Имамоглу подаст апелляцию на приговор и до ее рассмотрения останется на своем посту, но велика вероятность того, что он может быть лишен права баллотироваться на президентских выборах.