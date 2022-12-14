Сказке конец. Франция вышла в финал ЧМ-2022, Марокко вошло в историю футбола

час назад

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Автор фото, Reuters

Сборная Франции не без труда одолела Марокко в историческом полуфинале ЧМ-2022 по футболу в Катаре и в воскресенье будет защищать титул чемпионов мира в матче с Аргентиной и легендарным Лео Месси.

Марокканцы сделали невозможное, добравшись до полуфинала - до сих пор это не удавалось ни одной сборной африканских или исламских стран. В Катаре за них болел весь стадион.

Под оглушительный рев трибун бодрая сборная Марокко снаряжала одну атаку за другой, однако все они разбивались о дисциплинированную защиту французов, которые сделали ставку на игру вторым номером и контратаки.

Французы знали, что их ждет. Марокканцы дошли до финала по головам титанов мирового футбола: они выбили Бельгию, Испанию, Португалию. Французская пресса все дни перед полуфиналом обсуждала, как остановить поймавших кураж африканцев.

Все сходились в одном - нужен быстрый гол. И он случился.

На пятой минуте французы навалились на ворота соперника, Антуан Гризманн выдал пас Киллиану Мбаппе, но его удар дважды заблокировали защитники. Второй отскочил к Тео Эрнандесу, и французский защитник невероятно акробатическим карате-ударом вдолбил его в сетку марокканских ворот.

Несмотря на пропущенный год, марокканцы не унимались. К концу первого тайма никто не взялся бы предсказать исход матча. Только статистика указывала на неизбежность. К середине матча Франция нанесла вдвое больше ударов по воротам - 10 против пяти у марокканцев.

Однако марокканцы больше владели мячом, а атаки были обоюдоострыми. Оливье Жиру попал в штангу, аналогично ответил Джавад Эль-Ямик эффектным ударом через себя после углового.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Гризман утешает Эль-Ямика по окончании матча

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Второй тайм марокканцы начали еще бодрее первого, однако в итоге пропустили гол после блестящего рейда Мбаппе в штрафную, где он обыграл всех несогласных защитников и отдал идеальный пас на ногу Коло Муани, едва вышедшему на замену. Своим первым за игру касанием Муани отправил мяч в ворота и поставил точку в захватывающей игре за 10 минут до окончания основного времени матча.

Под занавес даже трибуны поняли, что марокканской мечте конец. Но уныние было недолгим - еще до свистка все принялись праздновать.

Сборная Марокко прыгнула выше головы, вошла в историю и не сдалась даже в матче с действующими чемпионами мира. Марокканцы едут домой. А французам остался один шаг до дубля - до сих пор два мировых титула подряд удавалось выигрывать только несравненной Италии в 1934 и 1938 годах и невероятной Бразилии в 1958 и 1962.

У Аргентины тоже есть поводы биться до последнего. Их лидер Месси - самый титулованный игрок современности. Он выиграл все возможные чемпионаты, кроме самого главного. Под занавес блестящей карьеры ему выпал последний шанс.