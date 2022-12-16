Евросоюз ужесточил санкции против России за войну в Украине после бомбардировок населения и инфраструктуры

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Европейцы своими глазами видели последствия российских ракетных ударов. Мэры Барселоны и Киева Ада Колау и Виталий Кличко в украинской столице 9 декабря

Евросоюз ужесточил санкции против России за нападение на Украину в ответ на решение Владимира Путина переключиться на бомбежки мирной инфраструктуры и населения соседней страны после нескольких поражений его армии на фронте. Утвержденный в пятницу девятый по счету пакет ограничений скромен по сравнению с некоторыми предыдущими, поскольку Европа уже разорвала почти все связи с Россией, кроме тех, что необходимы ей и миру больше, чем Кремлю.

Санкционный список расширен за счет 200 лиц и компаний, включая четыре телеканала и несколько банков. Удлинился и перечень запрещенных товаров и технологий двойного назначения, вроде электроники, запчастей и двигателей, в том числе для дронов. ЕС также расширил запрет на инвестиции в горнорудную промышленность России.

"В список включены ключевые фигуры, причастные к жестоким и целенаправленным ракетным ударам по гражданскому населению, к похищению и вывозу в Россию украинских детей, а также к краже украинской сельскохозяйственной продукции", - сообщил ЕС.

Полные списки пока не опубликованы, есть лишь сообщение Еврокомиссии о том, что девятый пакет согласован.

"Он стал ответом на продолжающуюся эскалацию преступной войны России против Украины, особенно на решение России целенаправленно уничтожать население и гражданскую инфраструктуру, чтобы парализовать страну в зимнее время", - говорится в сообщении.

С начала года Запад ввел беспрецедентные санкции против Кремля за вторжение в Украину: заморозил половину валютных резервов, отказался от импорта российской нефти и отрезал Россию от современных технологий, кредитов и даже товаров роскоши.

Автор фото, EPA Подпись к фото, ЕС надеется, что санкции подорвут военную машину Путина и помогут украинцам пережить эту зиму под бомбежками. Люди прячутся от российских ракет в киевском метро 16 декабря

Из коалиции развитых стран, возмущенных крупнейшей захватнической войной со времен Второй мировой, медленнее всех санкции вводил Евросоюз, поскольку он был самым близким, богатым и ключевым рынком для России и сильно зависел от ее энергоресурсов.

В результате от российского угля ЕС отказался только в августе, а согласованная еще в июне главная санкция - отказ от покупки российской нефти - вступила в силу только 5 декабря, и то с исключениями для трубопроводных поставок.

Нефтепродукты ЕС продолжает покупать до 5 февраля следующего года, а от газа даже не заикался отказываться. Правда, Путин сам подкручивает кран, и за время войны поставки из России в ЕС сократились на 80%.

ЕС не сдается и обещает не ослаблять поддержку Украины перед лицом российской агрессии, несмотря на энергетический кризис и недовольство некоторых из 27 стран крупнейшего политического и экономического союза на планете. Пока что удавалось убедить даже Венгрию, которая открыто призывает свернуть санкции ради восстановления европейской экономики.

"Санкции ЕС против России доказывают свою эффективность, - уверена Еврокомиссия. - Они подрывают способность России производить новое вооружение и ремонтировать имеющееся, а также нарушают транспортное снабжение".