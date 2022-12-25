"Прекратить бессмысленную войну". Папа римский в Рождество призвал к миру в Украине

20 минут назад

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Автор фото, Reuters

Папа римский Франциск в Рождество призвал прекратить войну в Украине и вспомнил обо всех обездоленных и страдающих от конфликтов, экономического кризиса и алчности власть предержащих во всем мире.

В проповеди на рождественской мессе понтифик отдельно упомянул раздираемые конфликтами страны Африки, Сирию, Мьянму, Гаити, Иран. Он оплакал палестино-израильский конфликт на Святой Земле, а про Украину сказал:

"Наши украинские братья и сестры встречают это Рождество во тьме и холоде, вдали от дома из-за разрухи в результате 10 месяцев войны".

"Вдохнови нас Господь на конкретные акты помощи всем терпящим эти страдания и просвети умы тех, в чьей власти заставить умолкнуть грохот орудий и немедленно положить конец этой бессмысленной войне", - обратился папа к городу и миру с балкона собора Святого Петра в Ватикане.

На предыдущей мессе, в ночь перед Рождеством понтифик тоже говорил о войне. Он осудил жадных до денег и славы и оплакал мир, в котором человеческое достоинство и свободы попраны войной и несправедливостью.

"Как животные в стойлах, мужчины и женщины мира сего, алчные до богатства и власти, пожирают даже собственных соседей, своих братьев и сестер", - сказал папа.

Понтифик постоянно призывает мировых лидеров положить конец кровопролитию и просит паству молиться о мире в Украине. Однако некоторые критикуют его за то, что он ни разу прямо не осудил Россию за вторжение, убийство десятков тысяч человек и разрушение мирной соседней страны.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Народ на площади под балконом. Обращение на украинском флаге: "Святой отец! Молись за Украину!"

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Папа римский часто и много говорит о страдании украинского народа, который переживает "муки агрессии". Пару недель назад понтифик не смог сдержать слез на молитве за жителей "истерзанной и многострадальной" страны.

К Путину он публично обращался с просьбой "остановить спираль насилия и смерти, в том числе и ради собственного народа".

Попытки Путина завоевать Украину усугубили энергетический и продовольственный кризисы в мире, привели к росту бедности и перебоям в мировой торговле. Российский флот несколько месяцев блокировал украинские порты, не давая вывозить зерно, а российские бомбардировки и оккупация подорвали сельское хозяйство Украины - одного из ведущих производителей и экспортеров пшеницы, кукурузы и подсолнечника в мире.

Из-за этого целые страны оказались перед угрозой голода, сказал папа римский на рождественской мессе и осудил использование продовольствия в качестве оружия.

"Известно, что каждая война приводит к голоду, и каждый раз еду превращают в оружие, - сказал папа. - Еда может быть только инструментом мира, и всем, начиная с тех, на ком лежит политическая ответственность, нужно к этому стремиться".

Но больше, чем перебои с продовольствием, населению планеты угрожает дефицит другого толка, посетовал понтифик.