Взрыв и пожар на НПЗ в Ангарске: сейсмологи зафиксировали землетрясение

9 минут назад

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Автор фото, Irkutsk Region Prosecutor’s Office

На нефтеперерабатывающем заводе в Ангарске в Иркутской области произошел взрыв и крупный пожар, в котором погибли два человека и еще пятеро пострадали.

Возгорание на технологической установке промплощадки "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК) началось около шести утра по местному времени (час ночи по Москве). Огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров, около 11 утра по местному времени он был потушен.

Как рассказал губернатор Игорь Кобзев, в момент взрыва на нефтезаводе было зафиксировано сейсмическое событие, которые многие местные жители приняли за землетрясение.

В результате погибли двое сотрудников предприятия, еще пятеро пострадали - одному человеку потребовалась госпитализация, четверых отправили на амбулаторное лечение.

В МЧС предварительной причиной происшествия называют загазованность систем технологической установки. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

"Подумала, что началась война"

Местные жители утверждают, что почувствовали взрывную волну за несколько километров от эпицентра, а сам взрыв видели и слышали даже в Иркутске (более 50 км от Ангарска).

Как рассказала изданию "Люди Байкала" жительница поселка Мегет, расположенного в 15 километрах от Ангарска, ее дом затрясло от взрыва, а у многих соседей открылись двери и форточки.

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"Я встала, чтобы открыть собаке дверь, и услышала сильный гул. Потом удар об стену. Я подумала, что началась война. Показалось, что сейчас вылетят стекла. Мы живем в частном доме. Через дом как будто волна прошла, его трясло", - сказала женщина.

Сильный гул услышала и жительница Иркутска, с которой поговорило издание. "Сначала мы с мужем проснулись от сильного гула, он сказал: "Ничего себе ветер на улице!" А потом почувствовали, как будто по дому удар, от которого открылась внутренняя входная дверь в квартиру", - рассказала она.

Жительница самого Ангарска, где произошел взрыв, рассказала изданию, что, увидев зарево, подумала, что в их районе упал самолет - в конце октября военный самолет Су-30 рухнул на жилой дом в Иркутске.

"Еще бы немного, и окна вылетели. Позвонила в панике моя мама, она живет на соседней улице. За 30 лет, которые родители здесь живут, это первый взрыв такой силы на комбинате. В ноябре там был пожар, мы видели зарево, но взрыва тогда не было", - сказала женщина.

В последний раз огонь на территории промплощадки в Ангарске вспыхивал 27 ноября. Тогда загорелась технологическая установка теплообменника, площадь пожара составила 250 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.