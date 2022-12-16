Twitter заблокировал аккаунты журналистов, освещавших деятельность Илона Маска

16 декабря 2022, 10:12 GMT Обновлено 24 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Министерство иностранных дел Германии опубликовало скриншоты нескольких заблокированных "Твиттер"-аккаунтов немецких журналистов, заявив о недопустимости подобных действий со стороны нового руководства компании.

"Свободу слова нельзя включать или выключать, когда вздумается, по одной прихоти, - раздраженно напоминает министерсский твит. - Эти журналисты больше не могут ни стать нашими подписчиками, ни раскритиковать что бы то ни было, ни даже просто прокомментировать. И нам, @Twitter, это очень сильно не нравится".

В четверг были заблокированы аккаунты сразу нескольких сотрудников мировых медиаизданий - в том числе Washington Post, New York Times, Mashable и Си-эн-эн.

Как объяснил чуть позже представитель Twitter, связано это с новым правилом сервиса, согласно которому блокировке подлежат аккаунты, где распространяется информация о местонахождении людей в реальном времени.

В свете новых правил модерации контента, самовольно введенных Маском, немецкое дипломатическое ведомство уже заявило, что серьезно пересмотрит свое отношение к этой платформе.

Началось все с того, что Маск пообещал подать в суд на владельца аккаунта @ElonJet, который отслеживал местоположение миллиардера, публикуя твит с информацией о каждом взлете и приземлении его частного самолета, найденную в открытых источниках.

Безнесмен заявил, что такие действия подвергают опасности его семью и пообещал блокировать любые учетные записи, если они раскрывают местонахождение людей в реальном времени.

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"Они публиковали мое точное местоположение в реальном времени - готовые координаты для убийц, что очевидно является нарушением условий пользования сервисом", - написал Маск после того, как были заблокированы аккаунты журналистов.

Представитель The New York Times назвал блокировку "сомнительной и досадной" и сказал, что ни газета, ни репортер Райан Мак, чей аккаунт был заблокирован, не получили никаких объяснений этому поводу.

Как отметил журналист Си-эн-эн Дони О'Салливан, чей аккаунт был в числе заблокированных, этот шаг опасен своим "потенциальным сдерживающим воздействием", которое он способен оказать на других журналистов, освещающих деятельность Маска и его компаний.

В самой телекомпании заявили, что "импульсивная и необоснованная блокировка аккаунтов ряда репортеров вызывает беспокойство, но не удивляет". В Си-эн-эн также призвали всех пользователей платформы озаботиться ее "растущим хаосом и нестабильностью".

Ряд журналистов уже заявили, что не будут пользоваться "Твиттером" до тех пор, пока не будут разблокированы аккаунты их коллег.

"Это безумие. Правые пропагандисты получают полную свободу действий на этой платформе, а честно работающих журналистов душат", - написал автор Mashable и NYT Джим Робертс, у которого более 200 тысяч подписчиков.

Как отметил эксперт агентства Блумберг, происходящее можно назвать "черной пьесой о менеджменте", вновь показавшей опасность сосредоточения медиавласти "в руках магнатов бигтеха".