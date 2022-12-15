Теннисист Борис Беккер вышел из британской тюрьмы. Он отсидел 8 месяцев за уклонение от выплаты долгов

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Борис Беккер шесть раз становился победителем турниров Большого шлема и считается одним из самых известных теннисистов в истории

Бывший чемпион Уимблдона и телеведущий Би-би-си Борис Беккер вышел из британской тюрьмы, где он провел восемь месяцев. Его приговорили к заключению за то, что он скрывал свое состояние, пытаясь избежать выплаты долгов.

В апреле этого года 55-летний Беккер получил 2,5 года тюрьмы на основе британского Закона о неплатежеспособности, позволяющего привлекать к уголовной ответственности тех, кто уклоняется от возвращения долгов. Как установил суд, для этого теннисист скрывал, что обладает состоянием в размере 2,5 млн долларов.

Беккер покинул тюрьму в четверг утром. По данным британской прессы, он будет вскоре депортирован в Германию, гражданином которой он является.

Беккер жил в Великобритании с 2012 года. Он прекратил профессиональные выступления в 1999 году и считается одним из самых титулованных теннисистов в истории. За свою 15-летнюю карьеру Борис Беккер выиграл шесть турниров Большого шлема, в том числе трижды становился чемпионом Уимблдона.

Позже он заключил контракт с Би-би-си и работал комментатором Уимблдонского турнира. Кроме того, он в течение трех сезонов тренировал другого знаменитого теннисиста - Новака Джоковича.

Злостный уклонист

Присяжные признали Беккера виновным по четырем из 24 пунктов обвинения 8 апреля 2022 года.

Шестикратный победитель турниров Большого шлема объявил себя банкротом в июне 2017-го. На тот момент его долги были эквивалентны 50 млн фунтов, но главной причиной его банкротства послужила невыплата кредита за виллу на Мальорке стоимостью 3 млн фунтов.

Суд решил, что Беккер преднамеренно утаил собственность в Германии и акции в одной фирме, а также переводил большие суммы бывшим женам, Барбаре и Шарлели, чтобы не выплачивать долги в процессе банкротства.

В 2002 году Беккер был осужден в Германии за уклонение от налогов. Суд назначил ему два года тюрьмы условно и 500 тысяч евро штрафа. Судья лондонского суда напомнила об этом, оглашая приговор.

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