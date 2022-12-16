Чиновников могут расстрелять, экстремистов - лишить гражданства. Главное в Беларуси за неделю

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Zerkalo.io

На этой неделе белорусские законодатели резко ужесточили ответственность для несогласных с политикой государства. Они проголосовали за лишение гражданства тех, кто признан виновными по экстремистским статьям и за смертную казнь чиновникам - по статье о государственной измене. На этой же неделе новым главой МИД страны стал дипломат, который всю карьеру провел на Западе. Русская служба Би-би-си рассказывает о главных событиях недели в Беларуси.

Смертная казнь за госизмену

Депутаты Палаты представителей - нижней палаты парламента Беларуси - в первом чтении из двух проголосовали за то, чтобы усилить ответственность за терроризм и госизмену. За терроризм в Беларуси можно получить высшую меру и сейчас. Теперь же в список расстрельных статей добавилась государственная измена, совершенная должностным лицом. Это касается и военных, и гражданских чиновников.

"Считаю [принятый в первом чтении] закон абсолютно актуальным, адекватным, более того, этот закон аналогичен закону, принятому в других странах мира, которые, в том числе, учили и учат нас демократии. Правда никакой демократии там давно нет и про права человека все забыли. У нас же как раз таки, правовое государство", - так прокомментировал голосование председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.

Беларусь является единственной страной Европы и Центральной Азии, где не отменена смертная казнь. Более того, в мае 2022 года эту меру распространили на статью УК "покушение на акт терроризма". Правозащитники из Amnesty International тогда же предупредили, что режим Александра Лукашенко использует эту статью и для политического преследования оппонентов.

Лишение гражданства за экстремизм

Оппонентов Александра Лукашенко Палата представителей предлагает лишать гражданства - даже если оно приобретено по праву рождения. Этот законопроект палата приняла сразу в двух чтениях. Его текст не опубликован, это произойдет только после того, как Лукашенко подпишет его. Поэтому пока не понятно, как именно будет оформлена процедура: по конституции Беларуси лишать ее граждан паспорта нельзя.

В УК Беларуси - пять статей, связанных с экстремистской деятельностью. Для того чтобы попасть под любую из них, не нужно совершать ничего особенного: достаточно просто читать, например, оппозиционные телеграм-каналы и, тем более, репостить их.

На сегодняшний день правозащитный центр "Весна" считает политзаключенными 1495 белорусов, и подавляющее большинство из них уже осуждено или обвиняется по одной из этих пяти статей. Это, например, уже осужденная оппозиционерка Мария Колесникова или участница президентских выборов 2020 года Светлана Тихановская.

Автор фото, Office of Sviatlana Tsikhanouskaya Подпись к фото, Экс-соперница Лукашенко Светлана Тихановская - одно из тех, кто может остаться без гражданства в результате нового закона

Законодатели хотят лишать гражданства и тех, кого признают виновным в "причинении тяжкого вреда интересам Беларуси, если такое лицо находится за пределами страны". Заочный суд над такими людьми - первый в истории страны - начался на этой неделе. Обвиняемых пятеро, их хотят осудить за создание и администрирование телеграм-канала "Черная книга Беларуси" (он раскрывал личности силовиков, которые атаковали оппозиционеров, и давно признан экстремистским).

Один из обвиняемых, медиаменеджер Дмитрий Навоша написал в своем твиттере: "Это лайфхак по ускорению выхода из белорусского гражданства, кому надо. Обычным путем платишь за процедуру сотни долларов плюс ждешь месяцами, пока "президент" рассмотрит твое прошение".

Новым главой МИД Беларуси стал эксперт по Западу

На этом фоне Александр Лукашенко назначил нового главу МИД Беларуси, им стал дипломат Сергей Алейник. Предыдущий министр иностранных дел, Владимир Макей, скоропостижно скончался 26 ноября 2022 года.

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Сергей Алейник занял место своего скончавшегося шефа, министра иностранных дел Владимира Макея

57-летний Алейник был соратником Макея, на дипломатической службе он с 1992 года. Работал в Нидерландах, Швейцарии, с 2013-го по июль 2020-й возглавлял посольство Беларуси в Великобритании и Ирландии, затем вернулся в Минск и стал заместителем Макея.

Сергея Алейника уже напутствовал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сказав при этом: "Мы не ищем пути на Запад, пусть они ищут пути к нам. Не мы рвали эти связи". 14 декабря Алейник уже провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.