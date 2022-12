Пользователи проголосовали за то, чтобы Илон Маск перестал руководить Twitter. Он решил остаться

35 минут назад

В конце прошлой недели Twitter заблокировал аккаунты сначала пользователя, который отслеживает перемещения самолета Илона Маска, а затем нескольких журналистов, которые пишут о нем и его бизнесе. В их числе сотрудники The New York Times, The Washington Post, CNN и Mashable.