Пользователи проголосовали за то, чтобы Илон Маск перестал руководить Twitter. Он решил остаться

35 минут назад

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Автор фото, Reuters

Более 17,5 млн пользователей "Твиттера" приняли участие в голосовании - по сути, вотуме о доверии - которое организовал новый владелец компании Илон Маск. 57,5% голосовавших высказались за то, чтобы миллиардер перестал возглавлять компанию. Маск в ответ пообещал поменять правила голосования.

Илон Маск приобрел Twitter - одну из самых популярных соцсетей мира - за 44 млрд долларов. В ноябре он написал: "В ближайшие месяцы Twitter сделает много тупых вещей" - имея в виду то, что компанию ждет идеологическая и технологическая перестройка. И он не обманул.

В конце прошлой недели Twitter заблокировал аккаунты сначала пользователя, который отслеживает перемещения самолета Илона Маска, а затем нескольких журналистов, которые пишут о нем и его бизнесе. В их числе сотрудники The New York Times, The Washington Post, CNN и Mashable.

Маск объяснил это заботой о личной безопасности и тем, что заблокированные пользователи отслеживают его перемещения в реальном времени.

Реакция традиционных медиа и политиков была очень резкой: Илона Маска обвинили в нарушении базовых свобод пользователей социальной сети. Его деятельность назвали разрушительной и сравнили с Дональдом Трампом, его критиковали на уровне ООН и Европарламента.

СМИ подсчитали все предыдущие скандалы с участием Маска и Twitter: увольнение сотрудников и перевод остальных на работу в "режиме хардкора"; разблокирование аккаунта Трампа (экс-президент США пока туда не возвращался); неумелое введение платной верификации пользователей. СМИ пришли к выводу, что методы Илона Маска постепенно разрушают соцсеть.

В ответ Илон Маск запустил в своем аккаунте голосование с вопросом: "Должен ли я уйти с поста главы Twitter?". Он также добавил фразу: "Я подчинюсь результатам этого голосования". Этот твит был ретвитнут более 360 тыс. раз. 548 тыс. пользователей поставили свои лайки. Таким образом с большой долей вероятности это голосование заметил каждый активный пользователь соцсети.

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Илон Маск комментировал ход голосования твитами вроде: "Будь осторожнее со своими желаниями, они могут сбыться" или "Власть хотят те, кто ее не заслуживает".

Спустя сутки сложились окончательные результаты голосования. В нем приняли более 17,5 млн пользователей. 57,5% высказались за отставку Илона Маска, 42,5% за то, чтобы он остался.

Преувеличивать значение этого голосования не следует - для Маска оно было абсолютно формальным. Тем не менее миллиардер прокомментировал их далеко не сразу и сделал это очень опосредованно: отвечая на твиты других пользователей.

Один из них обратил внимание на большое несоответствие числа голосов и числа лайков с ретвитами, предположив, что в голосовании приняла участие "фабрика ботов". "Интересно", - ответил на это Илон Маск.

Еще один написал, что в будущих голосованиях должны принимать участие только верифицированные пользователи, которые платят за то, чтобы рядом с их именем была синяя галочка, подтверждающая их статус.

"Хорошее замечание. Twitter внесет такие изменения", - пообещал Илон Маск. И на этом комментирование голосования им закончилось. Он опубликовал статистику твитов, связанных с чемпионатом мира по футболу, ответил на критику со стороны своей давней противницы - сенатора Элизабет Уоррен ("Америке безусловно причинен вред ее деятельностью"). Словом, Илон Маск вернулся к пользованию "Твиттером" в обычном режиме.

Однако скандал все равно продолжится: американские СМИ пишут, что Илон Маск все чаще использует слова и приемы, свойственные американским ультраправым, тогда как ранее, до разрыва отношений весной этого года, он поддерживал Демократическую партию.

Лео Ко Гуан, третий по величине акционер производителя электромобилей Tesla призвал Илона Маска уйти не из Twitter, а с поста ее главы. "Илон отказался от Tesla, и у Tesla теперь нет действующего генерального директора. Tesla нуждается и заслуживает того, чтобы у нее был работающий полный рабочий день гендиректор", - написал он.

Американский журнал о бизнесе Fortune пишет, что скандалы сопровождают Илона Маска всю его карьеру, но только публика ему всегда симпатизировала.