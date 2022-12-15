Художницу Сашу Скочиленко начали судить за "антивоенные ценники" в магазине
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В Василеостровском суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела художницы Саши Скочиленко. Ей предъявлено обвинение в распространении "фейков" о действиях российской армии по мотивам ненависти или вражды.
32-летней Скочиленко грозит до 10 лет лишения свободы за то, что 31 марта она заменила ценники в магазине "Перекресток" на листовки с информацией о действиях российских военных в Мариуполе из новостных лент. На нее пожаловалась 72-летняя пенсионерка, заметившая листовки.
На заседание суда помимо журналистов и нескольких десятков слушателей пришли консулы Финляндии, Швеции, Германии и Норвегии, пишет "Медиазона" (внесена в реестр "иноагентов").
Художницу завели в зал суда в наручниках, хотя неделю назад, как сообщали СМИ, МВД объявило о введении запрета надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях.
Девушку Скочиленко и ее друга удалили из зала суда перед началом рассмотрения, объяснив, что они свидетелипо делу. При этом в группе поддержки Скочиленко в телеграм-канале указывается, что оба они уже были допрошены защитой на предварительном заседании, а обвинением в качестве свидетелей не заявлены.
Дело Скочиленко
Предложение менять ценники в российских супермаркетах на схожие по дизайну листовки с антивоенной агитацией появилось в середине марта в телеграм-канале "Феминистское антивоенное сопротивление". Там же чуть позже выложили готовый для печати сверстанный дизайн-макет.
Идею акции сопровождали рекомендации по безопасности: например, не стоять прямо под камерами и расплачиваться только наличными, - однако быстро выяснилось, что эти меры не способны обеспечить анонимность участникам акции.
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Конец истории Подкаст
Саша Скочиленко стала одной из немногих россиян, против которых из-за ценников завели не административное дело о "дискредитации" вооруженных сил, а уголовное дело о "распространение заведомо ложной информации", то есть о "фейках" об армии.
В деле Сколиченко указан мотив "политической вражды" - и по части 2 статьи 207.3 УК РФ ей грозит до 10 лет тюрьмы. Адвокат Дмитрий Герасимов предполагает, что это может быть связано с содержанием листовок.
"Потому что в тех ценниках [у других активистов] были просто высказывания против войны, а в Сашиных - информация о якобы действиях вооруженных сил", - говорил он Би-би-си.
Художницу задержали 11 апреля. После обыска в ее квартире Скочиленко допрашивали до трех часов ночи, а 13 апреля ее отправили под арест.
Заявление в полицию поступило от 72-летней пенсионерки, которую "крайне возмутила" надпись "Российская армия разбомбила худ. школу в Мариуполе. Около 400 человек прятались в ней от обстрелов". "Я очень переживаю за российских солдат на Украине, смотрю все новости про это", - цитировало ее слова во время допроса издание "Бумага".
В СИЗО у Скочиленко ухудшилось состояние здоровья из-за отсутствия безглютенового питания.
В ее поддержку выступали артисты, журналисты и общественные деятели. Скочиленко вошла в список Би-би-си "100 женщин" 2022 года.
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