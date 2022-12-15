В аэропортах Британии с 2024 года отменят ограничения на жидкости в ручной клади - помогут 3D-сканеры

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images

В аэропортах Британии установят новые 3D-сканеры, которые дают более детальное изображение багажа. Правительство постановило оборудовать ими аэропорты до июня 2024 года. Это значит, что пассажирам, вылетающим из Британии, не нужно будет соблюдать правило 100 мл для жидкостей и доставать электронные приборы при досмотре.

Предыдущий срок установки этого оборудования был сорван из-за пандемии.

В настоящее время пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости объемом не более 100 мл - на досмотре в аэропорту емкости необходимо упаковать в небольшой прозрачный пластиковый пакет и положить его отдельно от остального багажа на ленту сканера. Максимальный объем жидкости при этом не должен превышать 1 л на человека.

Это правило было установлено в 2006 году, после того как британская полиция раскрыла заговор, участники которого планировали взорвать до 10 самолетов с помощью взрывчатки, спрятанной в бутылках из-под напитков. С тех пор ограничения на провоз жидкостей действуют по всему миру.

Новые сканеры похожи на компьютерные томографы в больницах и позволяют получить более четкое трехмерное изображение содержимого багажа. Подобные сканеры начали тестировать в лондонском аэропорту Хитроу в 2017 году.

"Мы постепенно их внедряем. Мы только что начали расширение зоны безопасности в третьем терминале, где будет больше сканеров, и министерство транспорта установило срок до середины 2024 года ", - сказал газете Times исполнительный директор Хитроу Джон Холланд-Кей.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ограничения на провоз жидкости в багаже действовали с 2006-го года, после попытки устроить теракты на борту нескольких самолетов

По данным Times, объявление о грядущих изменениях должно быть сделано до Рождества - власти надеются, что новая технология, которая уже используется в некоторых аэропортах США, позволит резко сократить очереди на досмотре в аэропортах Великобритании.

Упростит путешествия и сократит очереди

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Согласно правилам, пассажирам помимо жидкостей также необходимо извлекать из чемоданов планшеты, ноутбуки, крупные фотоаппараты и видеокамеры - все это сильно отражается на времени прохождения контроля безопасности. Если пассажиры забывают выложить что-то из сумок, их приходится досматривать вручную, что также усугубляет проблему.

После установки новых сканеров объем допустимой жидкости на человека увеличат до 2 литров, и пассажирам больше не нужно будет доставать электронные приборы из сумок на досмотре.

Министр транспорта Марк Харпер заявил, что новая технология сократит время в очереди на досмотр, обеспечит "удобство пассажиров и, что наиболее важно, позволит обнаружить потенциальные угрозы".

Директор по регламенту Ассоциации операторов аэропортов Великобритании Кристофер Снеллинг назвал инвестиции в новые сканеры "большим шагом вперед для авиаперевозок в Великобритании, поднимающим их до уровня лучших в своем классе по всему миру".

"Это упростит путешествия через аэропорты Великобритании, и сами путешествия по воздуху станут более приятными", - заявил он.

Автор фото, Smiths Group Подпись к фото, Аэропорт Хитроу использует 3D-сканеры производства британской Smiths

Технология 3D-сканеров уже несколько лет используется в аэропортах США, таких как Hartsfield-Jackson в Атланте и O'Hare в Чикаго. В этом году ее внедрили в аэропорту Шаннон в Ирландии, и правило 100 мл там было отменено. Руководство аэропорта заявило, что этот шаг позволил вдвое сократить время, которое пассажиры тратят на прохождение досмотра.

"По мере распространения новых сканеров на некоторых лентах пассажирам будет предложено не доставать вещи из сумок, в то время как на других лентах это будет необходимо, - сказал Times источник в авиационной отрасли. - Правило 100 мл останется в силе до тех пор, пока не будет завершено внедрение новой технологии, и это решение будет принимать минтранс".

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон еще до пандемии установил для аэропортов срок перехода на новую технологию до конца 2022 года, однако затем число пассажиров резко сократилось, и планы было решено отложить.