"Смена караула": актер Генри Кавилл снят с роли Супермена, несмотря на объявление о возвращении

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Генри Кавилл сыграл Супермена в таких фильмах, как "Человек из стали" и "Бэтмен против Супермена"

Новые владельцы киностудии DC Studios сняли актера Генри Кавилла с роли Супермена менее чем через два месяца после того, как он объявил о своем возвращении к этой роли.

"У меня только что была встреча с [новыми владельцами DC Sudios] Джеймсом Ганном и Питером Сафраном, и новости грустные. В общем, я больше не буду играть Супермена", - написал актер в "Инстаграме".

"Такую новость нелегко переварить - особенно после того как киностудия, еще до прихода новых владельцев, попросила меня объявить о своем возвращении, но такова жизнь. Происходит смена караула. Я отношусь к этому с уважением", - добавил Кавилл.

Никаких обид, по его словам, нет. Новым владельцам студии Кавилл пожелал удачи: "Джеймсу и Питеру предстоит построить новую вселенную. Я желаю им и всем, кто связан с новой вселенной, удачи".

В среду совладелец DC Studios Джеймс Ганн написал у себя в "Твиттере": "У нас с Питером [Сафраном] готова программа, чему мы чрезвычайно рады и вскоре поделимся новостями о наших первых проектах. Есть в этой программе и "Супермен", на начальном этапе история про него будет затрагивать более ранний период жизни героя, поэтому Генри Кавилл не будет его играть".

"Но мы отлично поговорили с Генри, мы его большие фанаты, и мы обсудили несколько прекрасных возможностей совместной работы в будущем", - добавил Ганн.

Спекуляции вокруг роли Джеймса Бонда

Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили DC Studios в конце октября, сразу после того, как Кавилл неожиданно появился в ролике, анонсирующем "Человека из стали - 2" после титров во время премьеры фильма "Черный Адам" с Дуэйном Джонсом.

Позже Кавилл так объяснил свое появление фанатам: "Я хотел официально заявить, что вернулся к роли Супермена. Изображение, которое вы видите в этом посте, и то, что вы видели в "Черном Адаме", - лишь малая часть того, что будет дальше".

Кавилл сыграл легендарную роль Супермена в "Человеке из стали" в 2013 году, затем в 2016-м - в фильме "Бэтмен против Супермена" с Беном Аффлеком и потом еще раз - в 2017 году, в "Лиге справедливости".

После того, как Кавилл объявил, что больше не будет играть Супермена, его фанаты предположили, что создатели фильмов про Джеймса Бонда теперь могли бы позвать его на главную роль.