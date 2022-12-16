Супергерой, астронавт и гонщик: Дональд Трамп начал продавать свои NFT-карточки

24 минуты назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, collecttrumpcards.com Подпись к фото, Трамп заявил, что эти NFT-карточки будут прекрасным рождественским подарком

Бывший президент США Дональд Трамп выпустил коллекцию цифровых коллекционных NFT-карточек, на которых он изображен в различных обличьях, включая супергероя, астронавта и водителя гонок Nascar.

"Эти карты ограниченного выпуска демонстрируют потрясающее ИСКУССТВО моей жизни и карьеры!" - заявил Трамп.

В ноябре Трамп вновь вступил в борьбу за президентское кресло, а на этой неделе вызвал массу слухов, предупредив, что сделает важное заявление.

Ожидали, что он назовет имя кандидата в вице-президенты, с которым он будет вместе вести предвыборную кампанию. Вместо этого Трамп разместил в своей соцсети Truth Social анимационный рекламный ролик

В ролике показан сам Трамп, стоящий перед Башней Трампа в Нью-Йорке и рвущий рубаху на груди, под которой у него костюм супергероя, украшенный буквой T. Из глаз его, как у настоящего мультяшного героя, бьют лучи лазеров.

Трамп написал в Truth Social, что его невзаимозаменяемые токены (NFT) "очень похожи на бейсбольные карточки, но намного интереснее".

Он добавил, что карточки стоят 99 долларов штука и "будут отличным подарком к Рождеству".

Покупатели также смогут участвовать в розыгрыше призов, таких как гала-ужин или игра в гольф с самим Трампом.

Некоторое время назад NFT приобрели популярность в качестве цифрового варианта коллекционирования, однако их критики говорят, что подобные покупки довольно рискованны.

NFT можно покупать и продавать, как и любую другую собственность, но они не имеют собственной материальной формы. Их можно рассматривать лишь как свидетельства о праве собственности на виртуальные или физические активы.

Насмешники

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Идея Трампа заработать на NFT тут же вызвала волну критики и насмешек даже среди его бывших союзников. Стив Бэннон, комментатор правых СМИ и бывший главный стратег Трампа, заявил, что все участники этого проекта должны быть немедленно уволены.

Явно высмеивая манеру Трампа к месту и не к месту использовать прописные буквы, президент США Джо Байден написал в "Твиттере", что у него были "некоторые ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ в последние пару недель", в том числе о снижении инфляции, ценах на газ, новых рабочих местах в Аризоне и подписании закона о защите брака.

Другие насмешники предположили, что продажа NFT должна была помочь Трампу оплачивать выдвинутые против него судебные иски.