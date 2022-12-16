Китайская угроза. Япония удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Правительство Японии обнародовало обновленный план национальной безопасности страны. Впервые с конца Второй мировой войны он предусматривает удвоение расходов на оборону, значительное наращивание военной мощи и в целом существенный отход от принципа пацифизма в международной политике, закрепленного конституцией страны.
Столь принципиальный поворот вызван озабоченностью Японии по поводу быстро растущей угрозы со стороны ближайших соседей страны - Китая и Северной Кореи.
В пятницу вечером премьер-министр страны Фумио Кисида выступил с телеобращением к нации, сообщив, что власти утвердили сразу три смежных документа - Стратегию национальной безопасности страны (СНБ), Стратегию национальной обороны и План развития сил обороны.
Одно из главных нововведений - положение, позволяющие Токио обладать "возможностями контрудара", то есть, как пояснил премьер, способностью наносить военный удар по территории другой страны "в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах".
"Война на Украине показала нам, что необходимо обладать возможностью вести боевые действия - а это то, к чему Япония до сих пор готова не была", - цитируют местные СМИ генерала Воздушных сил самообороны Японии в отставке Тосимити Нагаяву. "Япония очень поздно стартует, - посетовал он. - Как если бы в забеге на 400 метров мы отставали метров на 200".
Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада рассказал, что в начале декабря совместно с министром финансов страны получил указание найти способ в ближайшие пять лет удвоить оборонные расходы страны, доведя их до 2% ВВП - уровня, рекомендованного странам-членам НАТО.
Учитывая размер японской экономики, это мгновенно выведет страну на третье место по военным расходам - после США и КНР.
Кроме того, план предусматривает закупку у США ракет дальнего радиуса действия, способных при необходимости превентивно уничтожить пусковые площадки потенциального противника.
Отдельно большое внимание в документе уделяется вопросам защиты от киберугроз. "К сожалению, по соседству от нашей страны есть государства, занимающиеся увеличением своего ядерного потенциала, быстро наращивающие военную мощь и пытающиеся в одностороннем порядке силовыми методами изменить статус-кво", - объяснил японский премьер.
От стратегического партнера - в главный источник угрозы
Как сообщает агентство Франс пресс, успевшее ознакомиться планом, Китай в этом документе охарактеризован как "крупнейшая стратегическая угроза мирному порядку и стабильности в Японии".
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше.
эпизоды
Конец истории Подкаст
Отдельно там отмечается и тот факт, что Пекин не исключает варианта силового решения "тайваньского вопроса".
Правительство премьер-министра Фумио Кисиды опасается, что, вторнувшись в Украину, Россия создала прецедент, который побудит Китай атаковать Тайвань, угрожать близлежащим японским островам, прекратить поставки передовых полупроводников и, возможно, перекрыть морские пути доставки ближневосточной нефти.
Китайское посольство в Японии уже выразило негодование по поводу этих формулировок, обвинив Токио в распространении лживых сведений о военной активности Пекина.
Еще один повод для беспокойства японских властей - северокорейские испытания ракет. За последние три месяца Пхеньян произвел более полусотни ракетных запусков, в том числе и баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии, - чего не случалось последние пять лет.
Российское вторжение в Украину в документе описывается как "серьезное нарушение законов, запрещающих использование силы, которое потрясло самые основы мирового порядка".
В предыдущей версии стратегии, принятой в 2013 году, и Россия, и Китай фигурировали в качестве стратегических партнеров Токио.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.