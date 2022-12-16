Китайская угроза. Япония удваивает расходы на оборону впервые после Второй мировой войны

22 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Многие в Японии готовы защищать мирный статус своей страны, который после поражения во Второй мировой войне решили прописать на уровне конституции

Правительство Японии обнародовало обновленный план национальной безопасности страны. Впервые с конца Второй мировой войны он предусматривает удвоение расходов на оборону, значительное наращивание военной мощи и в целом существенный отход от принципа пацифизма в международной политике, закрепленного конституцией страны.

Столь принципиальный поворот вызван озабоченностью Японии по поводу быстро растущей угрозы со стороны ближайших соседей страны - Китая и Северной Кореи.

В пятницу вечером премьер-министр страны Фумио Кисида выступил с телеобращением к нации, сообщив, что власти утвердили сразу три смежных документа - Стратегию национальной безопасности страны (СНБ), Стратегию национальной обороны и План развития сил обороны.

Одно из главных нововведений - положение, позволяющие Токио обладать "возможностями контрудара", то есть, как пояснил премьер, способностью наносить военный удар по территории другой страны "в случае чрезвычайной ситуации и при определенных обстоятельствах".

"Война на Украине показала нам, что необходимо обладать возможностью вести боевые действия - а это то, к чему Япония до сих пор готова не была", - цитируют местные СМИ генерала Воздушных сил самообороны Японии в отставке Тосимити Нагаяву. "Япония очень поздно стартует, - посетовал он. - Как если бы в забеге на 400 метров мы отставали метров на 200".

Глава японского оборонного ведомства Ясукадзу Хамада рассказал, что в начале декабря совместно с министром финансов страны получил указание найти способ в ближайшие пять лет удвоить оборонные расходы страны, доведя их до 2% ВВП - уровня, рекомендованного странам-членам НАТО.

Учитывая размер японской экономики, это мгновенно выведет страну на третье место по военным расходам - после США и КНР.

Кроме того, план предусматривает закупку у США ракет дальнего радиуса действия, способных при необходимости превентивно уничтожить пусковые площадки потенциального противника.

Отдельно большое внимание в документе уделяется вопросам защиты от киберугроз. "К сожалению, по соседству от нашей страны есть государства, занимающиеся увеличением своего ядерного потенциала, быстро наращивающие военную мощь и пытающиеся в одностороннем порядке силовыми методами изменить статус-кво", - объяснил японский премьер.

От стратегического партнера - в главный источник угрозы

Как сообщает агентство Франс пресс, успевшее ознакомиться планом, Китай в этом документе охарактеризован как "крупнейшая стратегическая угроза мирному порядку и стабильности в Японии".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новый японский оборонный бюджет предполагает финансирование разработки истребителей нового поколения

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Отдельно там отмечается и тот факт, что Пекин не исключает варианта силового решения "тайваньского вопроса".

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды опасается, что, вторнувшись в Украину, Россия создала прецедент, который побудит Китай атаковать Тайвань, угрожать близлежащим японским островам, прекратить поставки передовых полупроводников и, возможно, перекрыть морские пути доставки ближневосточной нефти.

Китайское посольство в Японии уже выразило негодование по поводу этих формулировок, обвинив Токио в распространении лживых сведений о военной активности Пекина.

Еще один повод для беспокойства японских властей - северокорейские испытания ракет. За последние три месяца Пхеньян произвел более полусотни ракетных запусков, в том числе и баллистической ракеты, пролетевшей над территорией Японии, - чего не случалось последние пять лет.

Российское вторжение в Украину в документе описывается как "серьезное нарушение законов, запрещающих использование силы, которое потрясло самые основы мирового порядка".

В предыдущей версии стратегии, принятой в 2013 году, и Россия, и Китай фигурировали в качестве стратегических партнеров Токио.

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