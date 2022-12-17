Гана боится, что ЧВК "Вагнер" воюет в соседней Буркина-Фасо. Почему?

59 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В сентябре в Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот. Пришедший к власти Ибрагим Траоре обещал одержать победу в борьбе с исламистами

Президент Ганы высказал опасения о том, что западноафриканская страна Буркина-Фасо сотрудничает с наемниками из российской ЧВК "Вагнер" для борьбы с повстанцами-джихадистами. Власти Буркина-Фасо отреагировали на обвинение возмущенно, однако по существу его комментировать не стали.

Отношения между двумя странами обострились, после того как на этой неделе на саммите лидеров США и Африки в Вашингтоне, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что обеспокоен присутствием наемников ЧВК "Вагнер" в соседнем государстве.

"Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе. Буркина-Фасо, как и Мали, заключила соглашение и наняла силы "Вагнера", - сказал он.

Акуфо-Аддо добавил, что в качестве платежа им выделена шахта в южной части страны.

В пятницу утром посол Ганы в Буркина-Фасо был вызван в министерство иностранных дел с требованием дать объяснения словам Акуфо-Аддо.

В заявлении, распространенном после встречи с послом, МИД Буркина-Фасо заявил, что выразил неодобрение по поводу выступления лидера Ганы: "Гана могла бы проконсультироваться с руководством Буркина-Фасо по вопросам безопасности, чтобы получить верную информацию.

Однако в ведомстве не стали ни подтверждать, ни опровергать слова Акуфо-Аддо. В официальном телеграм-канале создателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в ответ выдвинули против западных государств и ООН обвинения в тех преступлениях, которых приписываются ЧВК.

Военным, правящим в Буркина-Фасо, с трудом удается противостоять исламистам, которые контролируют до 40 процентов территории страны.

В подобной ситуации находится и соседняя с ней Мали. Как отмечал корреспондент Би-би-си Илья Барабанов, власти Мали предположительно начали сотрудничать с ЧВК "Вагнер", вдохновившись опытом Центральноафриканской Республики. Там наемники из России обеспечивают охрану президента и отразили наступление исламистов на Банги в 2021 году.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Переворот под российскими флагами. Что происходит в Буркина-Фасо

В сентябре в Буркина-Фасо произошел второй за год военный переворот и к власти пришел 34-летний армейский капитан Ибрагим Траоре. Он пообещал, что отвоюет захваченную исламистами территорию и проведет демократические выборы в июле 2024 года. С тех пор в регионе широко распространилось мнение, что он согласится сотрудничать с ЧВК "Вагнер" и позволит российским наемникам оказать поддержку армии.

В последние недели сотни людей, спасаясь от нападений исламистов, бежали через границу в соседнюю Гану.

В понедельник премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела встречался в Москве с замглавы МИД России Михаилом Богдановым, чтобы обсудить "приоритетные вопросы укрепления отношений", говорилось в сообщении МИД России.

По мере усиления позиций различных группировок исламистов в Западной Африке Россия постепенно наращивает там свое влияние, в то время как игравшая значительную роль в регионе Франция - бывшая колониальная держава - сталкивается с растущей неприязнью.

Запад против ЧВК "Вагнер"

Перспектива расширения присутствия ЧВК "Вагнер" в Африке беспокоит западные страны, которые утверждают, что она незаконно использует месторождения полезных ископаемых и ответственна за нарушения прав человека на территории сотрудничающих с ней государств.

Решение Мали использовать силы "Вагнера" в прошлом году привело к охлаждению отношений со многими странами и стало одной из причин для вывода французских миротворческих подразделений.

Представитель МИД Франции в четверг заявила, что и Париж, и другие европейские партнеры готовы продолжить сотрудничество с Буркина-Фасо. Она подчеркнула, руководству африканской страны прекрасно известны все риски, связанные с присутствием в стране ЧВК "Вагнер".

"Наши взгляды хорошо известны. "Вагнер" заслужил себе репутацию в Африке политикой хищничества, политикой разграбления, которая вредит суверенным государствам. Наемники "Вагнера" особенно ярко проявили себя в Мозамбике, в ЦАР и в Мали, и конечно, это хорошо известно властям Буркина-Фасо", - сказала Анн-Клер Лежандр.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Выступая на закрытии саммита лидеров США и Африки в Вашингтоне, госсекретарь США Энтони Блинкен перечислил целый список причин, по которым присутствие ЧВК "Вагнер" в африканских в странах вызывает беспокойство Ганы и стран Запада: "Если мы посмотрим назад, с 2017 года военные "Вагнера" стали появляться в ЦАР, Мозамбике, Мали, Ливии, и в то же самое время мы видели, как распространялись кампании дезинформации, идущие на руку эксплуатационным целям "Вагнера" и ее основателя […] В ООН ведутся подробные расследования преследований ими этнических меньшинств, убийств мирных жителей".

"Авторы этих отчетов задокументировали случаи нарушений прав человека, а также случаи эксплуатации природных ресурсов, которой занимается группа "Вагнер". Мы также видели, как бойцы "Вагнера" ставят под угрозу миротворческие операции ООН и ее сотрудников. Это целый список плохих вещей", - добавил он.

Покушение на главу "Русского дома" в ЦАР

"ЧВК Вагнера" также уже давно присутствует в ЦАР. В пятницу там было совершено покушение на Дмитрия Сытого, которого российские СМИ называют руководителем культурного центра "Русский дом". Он получил тяжелые ранения.

В 2019 году Би-Би-Си выпускала расследование о бойцах ЧВК "Вагнер" и российских гражданских специалистах в ЦАР, в котором упоминалось имя Сытого. По данным журналистов, Сытый был учредителем компании Lobaye Invest, в штат которой оформлялись российские специалисты. В частности, они работали на местном золотом месторождении.

Евгений Пригожин не стал скрывать связь с Дмитрием Сытым и обвинил Францию в покушении за убийство россиянина.

Пресс-служба Пригожина распространила заявление, согласно которому Сытый возглавил "Русский дом" 1 февраля этого года. Там утверждают, что 11 ноября Сытому из Того пришла посылка с фотографией его сына, который живет во Франции.

"В ней была записка, в которой говорилось о том, что в следующий раз он получит голову сына, если "русские не уберутся с африканского континента и не распахнут двери для французов", - сказано в тексте, распространяемом от имени Пригожина. - Сегодня ему вновь пришла посылка. Несмотря на все инструкции по соблюдению мер безопасности, Дмитрий Сытый, находясь в состоянии аффекта и думая, что в посылке голова сына, открыл ее. Произошел взрыв".