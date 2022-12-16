"Иноагентом" объявили автора "20 идей для России", личность которого установила Би-би-си

Андрей Захаров & Сергей Горяшко

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Дмитрий Давыдов/"Российская газета" Подпись к фото, Баннер "20 идей"

В реестре "иноагентов" минюста России появился человек, про которого многие думали, что его не существует. Это загадочный автор "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов, который с середины 2021 года заполонил российские медиа и блоги рекламой своих предложений по реформированию страны. В реестр, скорее всего, попал тот самый Давыдов из Казахстана, на которого в своем расследовании указывала Би-би-си.

В пятницу, 16 декабря, "иноагентами" были объявлены журналисты (главред издания Wonderzine Юлия Таратута), политики (муниципальный депутат из Петербурга Наталья Грязневич) и борцы за права ЛГБТ (в этот раз - самарская организация "Ирида").

Среди них выделяется Дмитрий Викторович Давыдов. В реестре, в отличие от других иноагентов, указана только дата его рождения, а ИНН, например, нет. Именно так зовут загадочного автора "20 идей по развитию России", статьи о которых с середины 2021 года и до последнего времени публиковались в ведущих российских медиа. Несмотря на масштабные закупки рекламы, до сих пор не было точно известно, кто это такой. Минюст своим решением по сути подсказал, кто стоит за проектом.

О чем проект "20 идей по развитию России"

В проекте "20 идей" собраны предложения по косметическим реформам в России. На первый взгляд, это умеренно либеральные изменения, которые затрагивают только экономику и обходят стороной политику. Например, "Дмитрий Давыдов" полагает, что Сочи вполне можно превратить в мировой центр туризма и азартных игр, что поможет ему обойти Лас-Вегас. Для этого он - или его команда - предлагают ввести обширные налоговые льготы и безвизовый режим для посещения Сочи. А постоянным игрокам в сочинских казино нужно выдавать кредиты, чтобы они могли продолжать игру.

Наряду с этими, в общем-то, тривиальными идеями встречаются и самые неожиданные. Например, российскому сельскому хозяйству, полагает "Дмитрий Давыдов", помогут развитие страусиных ферм и выращивание тропических культур. Для борьбы с пробками в Москве он предлгает ввести платный въезд в столицу. Правда, с размером тарифа он не определился - в одной "идее" это 1000 рублей в сутки, в другой, которая появилась чуть позже, уже лишь 100 рублей (в пределах МКАД).

Наконец, "Дмитрий Давыдов" всерьез предлагает массово чипировать - именно это слово употребляется на сайте - всех россиян, кто когда-либо был осужден за уголовные преступления, за исключением осужденных условно. "[Им] предлагается путем инъекции ввести органический чип-суспензию или нанести маркировку, которая выдает постоянный сигнал обнаружения, загружаемый в единую совершенно секретную базу данных с разным уровнем доступа", - описывается технология на сайте "20 идей".

Благодаря этому чипу, по задумке "Дмитрия Давыдова", правоохранительным органам будет проще раскрывать преступления - в первую очередь они будут проверять, кто из чипированных появлялся, например, в месте кражи. В круг подозреваемых будут попадать и те, кто контактировал с носителем чипа до или после совершения преступления.

А законопослушным гражданам в идеальной России "Дмитрия Давыдова" будет предложено вживить себе этот чип добровольно - например, в своего ребенка или пожилого родителя на случай, если он потеряется.

Идей на самом деле больше, чем двадцать. В 2022 году "Дмитрий Давыдов" стал рассылать свои предложения в государственные органы, а в августе обратился и к президенту Владимиру Путину с предложением рассмотреть их.

"Движимый бесстрастным желанием сделать жизнь россиян лучше, я уверен, что при должном внимании со стороны государства мои предложения способны привести Россию к еще большему процветанию", - заканчивается его обращение, которое публиковала, например "Российская газета".

Какие медиа рекламировали "20 идей"

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На старте кампании летом 2021 года - идеи от Дмитрия Давыдова рекламировали звезды с популярными аккаунтами в "Инстаграме", вроде Максима Галкина (признан "иноагентом) и Тимати. Но затем основной площадкой стали федеральные медиа. Среди изданий, где рекламировались "20 идей", - "Ведомости", "Коммерсант", "Российская газета", Forbes, РБК, "Интерфакс", "Лента", "Аргументы и факты".

По состоянию на начало 2022 года вышло 500 публикаций почти в 50 изданиях, а на рекламную кампанию потрачено уже около 1 млрд рублей, подсчитала тогда для Русской службы Би-би-си гендиректор коммуникационного агентства "ЛАМПА" Евгения Лампадова.

После начала войны с Украиной "Дмитрий Давыдов" продолжил выдвигать новые идеи (например, разрешить трудоустройство подростков с 13 лет), а российские медиа - продолжили их рекламировать. Например, в государственной "Российской газете" последняя рекламная публикация вышла 5 сентября (открытое обращение к Путину), в РБК - 16 декабря, в "Коммерсанте" - 15 декабря, в Forbes - 13 декабря. Кроме того, о проекте вновь стали рассказывать блогеры - посты о Давыдове недавно выходили у Филиппа Киркорова и телеведущей Ксении Бородиной.

Осенью 2021 года Би-би-си опубликовала расследование, посвященное "20 идеям развития России". Собеседники в российских медиа тогда рассказывали, что реклама размещается через цепочку посредников. А на рынке PR говорили, что запустить подобный проект без санкции Кремля невозможно - ведь реклама, в том числе, выходит в официальной "Российской газете".

"По нашей линии специальных докладов не было. Кто стоит - не знаем. Судя по деньгам, которые тратятся на продвижение, - кто-то весьма состоятельный", - заявил тогда Би-би-си пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом сотрудники медиа в один голос говорили, что ни разу не видели самого Давыдова.

Что было известно о Дмитрии Давыдове

О Дмитрии Давыдове известно только из его автобиографии на сайте "20 идей".

Там написано, что по образованию Давыдов - юрист, сейчас занимается бизнесом. Но при этом он не только не живет в России - у него даже нет российского гражданства.

"Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране - дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия - это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне", - так объясняется интерес иностранного гражданина Дмитрия Давыдова к обустройству России.

Максимально тщательно авторы проекта подошли и к тому, чтобы скрыть цифровые следы. Официальный собственник сайта - Дмитрий Викторович Давыдов, а единственный контакт - почта на Mail.ru - зарегистрирован на немецкий номер телефона.

Сопоставив различные косвенные данные, Би-би-си в своем расследовании год назад предположила, что за проектом может стоять предприниматель из Казахстана Дмитрий Давыдов.

Казахстанский Давыдов был одним владельцев букмекерской компании "Олимп", которая до проблем с властями занимала 70% рынка спортивных ставок Казахстана. В 2020 году местная прокуратура выдвинула сразу несколько обвинений руководству и менеджерам компании - в организации незаконного игорного бизнеса и уклонении от уплаты налогов. Всего, как полагают правоохранительные органы Казахстана, владельцы "Олимпа" не доплатили в бюджет 95 млрд тенге, или около 16 млрд рублей. С тех пор Давыдов находится в розыске, его местонахождение не известно.

Именно Дмитрий Давыдов из Казахстана, судя по дате рождения, и стал в России очередным иноагентом.

Будут ли медиа теперь рекламировать проект?

В "Коммерсанте" рассказали Би-би-си, что самого Дмитрия Давыдова никогда не видели. Заказчиком рекламы "20 идей" в издании выступает рекламное агентство и причины, по которым Давыдова признали "иноагентом", неизвестны.

Публикация материалов "иностранного агента" создает риски для "Коммерсанта", как и других СМИ. По закону об "иностранном влиянии" такие СМИ могут сами попасть в реестр "иноагентов". В любом случае публикации материалов Давыдова должны теперь сопровождаться сообщением крупным шрифтом о том, что эти материалы созданы "иноагентом". На вопрос Би-би-си, продолжит ли "Коммерсантъ" публиковать эту рекламу и что будет с архивом публикаций материалов Давыдова, источник ответил, что это пока обсуждается с руководством издательского дома, и решение еще не принято.

"Пока будем ставить пометку, как того требует законодательство. Вопрос о том, что делать с рекламой будем решать в понедельник", - так прокомментировал Би-Би-си внесение Дмитрия Давыдова в реестр "иноагентов" директор по развитию Forbes Дмитрий Озман.

Весь 2022 год на главных страницах многих российских медиа висел баннер "20 идей". После внесения Дмитрия Давыдова они пропали со страниц "Коммерсанта" и "Интерфакса", но, по состоянию на 23:00 мск, оставались на сайте РБК и Forbes.

Если по договорам с рекламораспространителями реклама "20 идей" является материалом самого Дмитрия Давыдова, она должна будет сопровождаться на любых площадках плашкой с дисклеймером о том, что сообщение создано "иностранным агентом", сказал Би-би-си управляющий партнер юридической фирмы "Марков и Мадаминов" Сергей Марков.

Кроме того, информация от "иноагентов" в России теперь запрещена для детей, поэтому в новых рекламных публикациях рекламораспространители должны будут учитывать соответствующие требования. По его мнению, это единственные прямые юридические последствия включения Давыдова в реестр.

Однако есть возможность избежать и этого, считает Марков - "если в договорах с площадками будет прописано, что автором материала является не Давыдов, а кто угодно еще". В таком случае обязанность указания на статус "иноагента" будет только у СМИ, причем указывать это придется только при упоминании имени Давыдова. А все остальные площадки законно могут не делать и этого, объясняет юрист.

"Никаких других обязательных юридических последствий для распространителей рекламы "20 идей" Давыдова нет. Если они не испугаются рекламировать иноагента, то ничего не мешает им продолжать это делать", - говорит он.

Би-би-си обратилась за комментарием и к самому Дмитрию Давыдову. Для этого есть почта на Mail.ru, с которой никому из журналистов ни разу не отвечали.