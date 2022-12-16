Британский премьер-министр Риши Сунак приказал провести аудит помощи Украине - источник

Николас Уатт

Би-би-си

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британские военные считают, что война в Украине достигла патовой ситуации

Телевизионная программа Би-би-си Newsnight выяснила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести оценку хода войны в Украине. Высокопоставленные британские чиновники опасаются, что глава британского правительства, возможно, избрал слишком осторожный подход к войне в момент, когда она вступает в решающую фазу.

Один из источников в правительстве сравнил аудит конфликта и того, как в его ходе используется британская военная помощь, со "сводным отчетом [инвестиционного банка] Goldman Sachs" (в котором когда-то работал Сунак).

Британское правительство настаивает, что Сунак остается горячим сторонником Украины. Во время недавнего визита в Украину, своей первой иностранной поездки в роли премьер-министра, он написал в своем "Твиттере", что Британия останется рядом с Украиной "до конца".

Однако просьба провести проверку вызвала в некоторых британских правительственных кругах опасения - с учетом предупреждений военачальников, что поставки оружия Украине в ближайшие зимние месяцы могут стать решающими.

"Войны не выигрывают [при помощи сводных отчетов]. Войны выигрывает чутье. В начале это был Борис, который сказал: "давайте действовать". Так что Риши нужно найти в себе "внутреннего Бориса" в области международной политики, но, конечно, не в каких-либо других отношениях", - говорит один из источников.

По данным этого источника, аудит, известный как "оценка, основанная на данных", необходим, чтобы установить, как развивается война и насколько важную роль играет британская военная помощь Украине. "Весь смысл- в том, чтобы посмотреть на то, что мы вложили и что получили", - объяснил один из источников.

С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Великобритания стала одним из самых значительных доноров военной помощи Украине.

По данным программы Newsnight, президент Украины Владимир Зеленский знает об идущих в Великобритании дебатах - и призывает Сунака сохранять высокий уровень поддержки его стране. "Президент Зеленский почувствовал, что именно происходит, - говорит наш источник. - Так что он говорил с Риши. Он пытается вдохновить его. Говорит, что британцы - это замечательные освободители, прекрасные бойцы: "вы нам нужны", "проявите себя".

Война, состояние которой предлагается оценить, сейчас переживает решающий момент.

Как считают ключевые фигуры в британском правительстве, военные действия между Украиной и России достигли патовой ситуации. По их мнению, одна из сторон сможет добиться прогресса только, если сможет значительно увеличить объемы своих вооружений. Арсеналы России практически на исходе. А Украина сможет пополнить свои запасы только с помощью США и основных военных держав Европы во главе с Великобританией.

Признаки озабоченности

Источники в британском правительстве сообщают, что глава генштаба страны Тони Радакин на этой неделе показал свою озабоченность - хотя и в дипломатических терминах. Радакин объяснил, что российский военный "чулан пуст" - и призвал продолжать военную поддержку Украины.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британия стала одним из самых крупных доноров военной помощи Украине

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"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайного ответа. Поэтому Россия и терпит поражение. А свободный мир побеждает. Если мы сохраним нашу сплоченность и решимость, одержать настоящую победу - вполне в наших силах", - сказал глава британского генштаба во время лекции в Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI).

На этой неделе Украина также попросила больше оружия. Командующий ВСУ генерал Валерий Залужны заявил журналу Economist: "Я знаю, что могут разбить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужны 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц".

В начале декабря Конгресс США дал Пентагону принципиальное разрешение покупать для Киева значительные объемы вооружений. Но, как сообщил Economist, эта помощь может не достигнуть Украины к весеннему наступлению следующего года.

Некоторые в британском правительстве считают такой подход признаком внутренней осторожности в отношении Украины, которую проявляет президент США Джо Байден - считается, что он не хочет спровоцировать более широкий конфликт. В британских правительственных кругах есть те, кто обеспокоен, что премьер Сунак в конце концов поддержит такую обеспокоенность Байдена.